AMLO llama "metiche" a Ted Cruz y pide a estadunidenses no confiar en él; "auspicia la discordia"

En la conferencia mañanera, el mandatario se refirió nuevamente a la actitud del senador estadunidense Ted Cruz por intervenir en los asuntos de la vida política de México

"Imagínense ¿por qué se mete? porque es amigo de Alejandro Junco de la Vega Elizondo, dueño del Grupo Reforma. ¿Qué tiene que meterse? Yo le diría a los estadunidenses que son nuestros amigos, y muchos amigos estadunidense de origen mexicano que consideren a ese señor como un metiche que está auspiciando la discordia", dijo

Y agregó:

"Entonces, a mis amigos estadunidenses y a nuestros paisanos, que no le tengan confianza a ese señor Ted Cruz porque es chueco, así de claro", sentenció.

La semana pasada, durante su gira en el estado de Chihuahua, el presidente López Obrador calificó como "natural" la postura del senador de Estados Unidos Ted Cruz y dijo que es un orgullo escuchar las expresiones en contra de su gobierno porque esto significa que "no está haciendo las cosas mal".

"Ahora que es un momento de transformación, porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa y representamos, si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal pues la verdad, si me produce orgullo y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones", indicó el viernes 18.

Ahora, el mandatario mexicano fue más directo en su postura contra el senador del partido Republicano, Ted Cruz, al llamarlo metiche y convocar a los estadunidenses a no apoyarlo en sus aspiraciones electorales por auspiciar la discordia.