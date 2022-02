"AMLO es popular como la comida chatarra", dice Lilly Téllez en tribuna

"Porque de otro modo no hubiera llegado" a obtener un escaño, le recordó.

Téllez había tomado la tribuna para comparar la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador con la comida chatarra.

"Lo popular no implica que sea bueno. El presidente, en efecto, es popular, pero como es la comida chatarra, les gusta mucho a muchos, pero hace daño y destruye. El presidente destruye la salud de la República", dijo la panista en la sesión donde se debatió sobre la casa donde vive el hijo mayor del presidente, junto con su familia, en Houston, Texas.

La comunicadora convertida en política calificó al presidente como "violador serial" de la Constitución y defendió al conductor Carlos Loret de Mola, bajo el argumento de haberlo colocado en un "delicado supuesto de carácter penal" (sic) por la intimidación de periodistas.

También le dijo ignorante por pedirle al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que revele los ingresos de Carlos Loret de Mola, lo cual no puede hacer la institución porque son particulares.

Consideró que era perverso exhibir las percepciones de un periodista y atacar la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información, por lo que llamó un capricho del presidente.

"Señor presidente López Obrador, aunque sea popular, aunque sea querido y apoyado, aunque no sacie su sed de venganza, aunque madrugue, aunque coma garnachas y nos someta a sus santas peroratas diarias, aunque se pelee en España, con los videojuegos, con las clases medias, con los científicos, con la UNAM, el CIDE, los papás de los niños con cáncer, salude a la mamá del Chapo y le rinda mil veces honores y aunque le griten ¡presidente! Y, por más que engañe a la pobre gente, no está por encima de la ley, porque, aunque viva en un Palacio, señor presidente, usted no es rey", relató.

La respuesta de Antares Vázquez

La senadora de Morena, Antares Vázquez, le respondió a la ex morenista convertida en panista, para recordarle que de no ser por Morena ella nunca habría llegado a ser senadora.

"Aunque la ´gentuza´ se vista de Morena, traidora se quedan y el presidente de México fue suficientemente bueno para traer a una ´gentucita´ traidora, aquí, al Senado. Para eso si fue muy buena, porque, de otro modo, no hubiera llegado la señora" Lilly Téllez.

Señaló que, las advertencias "de una señora traidora carecen de autoridad moral, entonces se van por el aire y se caen como sus mamparitas", se mofó.

"Efectivamente, México está cansado de la corrupción. Coincido con una señora que me antecedió. Por eso, perdió el PRIAN. ¡Por eso perdió el PRIAN! Porque México está cansado de ellos. Ustedes, claro que no representan a millones de personas, ustedes representan a millones de intereses. Millones. Representan mucho de lo peor que ha habido en este país.

"Déjenme informarles que su mentado ´puntito de acuerdo´ carece de toda argumentación y, obviamente, como ya decía el senador Ricardo Monreal, cuando se acaban los argumentos, empieza la denostación, la descalificación. No merecen la atención del pueblo y, por eso, han perdido la confianza del pueblo", aseguró.

En la sesión del Senado del martes 15 de febrero, la mayoría de Morena permitió discutir sobre la casa donde vive el hijo mayor de López Obrador, con su esposa y sus dos hijos en Houston, Texas, pero rechazó instruir una investigación a las dependencias de gobierno sobre un posible conflicto de interés.