Amenazan a policías de Sonora con coronas de muerto

HERMOSILLO, Son.

El Comisario General de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito de Hermosillo, Luis Alberto Campa Lastra, calificó la acción de dejar dos ofrendas de muertos por fuera de una de las comandancias de policía como una reacción directa al buen trabajo que los elementos de la corporación realizan diariamente en el combate a la delincuencia.

"Que es lo que debemos ver en esto, pueden ser reacciones del trabajo que los muchachos realizan todos los días, por muchachos me refiero a los elementos de la corporación; y que pueden dar cuenta de las detenciones de gente con armas, detención de gente relacionada con el despojo a la salida de un banco, con la detención de personas con droga; diferentes hechos y trabajo que está realizando la corporación", manifestó.

Ante la situación presentada la noche del jueves agregó que se toma con una clara amenaza a la corporación en sí, por lo que se brinda todo el apoyo y la protección debida a los compañeros.

Agregó que es necesario contar con un Fiscal General del Estado para que los Ministerios Públicos empiecen a realizar su trabajo, ya que al momento de interponer la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, se informó que no se contaba con los elementos suficientes que acreditaran el delito, siendo desechado el caso.

"Aquí nos extraña que para el Ministerio Público no signifique una amenaza clara y que no haya elementos y que no quiso recibir el asunto", manifestó.

Campa Lastra indicó que la entrega de las coronas fue realizada casi al filo de la media noche, por empleados de una florería local.

"Nosotros quisiéramos que el Ministerio Público tomara el asunto e iniciara una investigación de esa naturaleza. Cualquier ciudadano que tiene o está siendo amenazado o victimizado por la delincuencia tiene que ser atendido por la autoridad. La falta de autoridad genera la impunidad y ese asunto nos lleva a un círculo vicioso que no es muy recomendable para la sociedad", puntualizó.

Por la tarde del 2 de noviembre, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) recibió el Informe Policial Homologado y las evidencias presentadas horas antes, integrando la carpeta de investigación correspondiente.

Un malentendido al hacer la denuncia: Fiscalía

A media noche, la Fiscalía consideró como un malentendido las declaraciones emitidas por el comisario de Seguridad Pública Municipal, Luis Alberto Campa Lastra, en el sentido de que un agente del Ministerio público se negó a recibir la denuncia de los hechos, luego de que desconocidos dejaron por fuera de las instalaciones de la comandancia de Policía zona sur, dos coronas dirigidas a elementos de la corporación.

La realidad fue que el agente del Ministerio Público orientador, perteneciente a la Dirección de atención temprana de la Fiscalía, detectó irregularidades en el informe policial homologado y solicitó al agente que acudió a entregarlo, corregirlo y volver.

Sin embargo, el agente no supo explicar a su superior la indicación y este al comisario, lo que provocó el malentendido.

Finalmente a las 12:53 horas se recibió de nuevo al agente municipal con el IPH ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía, mismo informe que dio origen al número único de caso 61811 que se encuentra ya en investigación, precisó.

Este mismo día el comisario de la Policía municipal, Luis Alberto Campa Lastra acudió a las instalaciones de la Fiscalía donde fue recibido por Aurelio Cuevas Altamirano, quien se encuentra al frente de la Fiscalía General de Justicia como encargado de despacho por Ministerio de ley, aclaró la procuraduría.

Los fuertes lazos de amistad de varios años entre ambos funcionarios permitió aclarar la situación y acordar seguir trabajando de manera coordinada por la seguridad y justicia en beneficio de los ciudadanos de Hermosillo y de todo el Estado de Sonora, comunicó.