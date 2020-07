Amagan extremar bloqueos

El Mañana / Staff.- Los productores agrícolas retiraron el bloqueo que montaron con barricadas de maquinaria frente al Puente Internacional Reynosa-Pharr, regresando el cruce a la normalidad para el transporte de carga y vehículos particulares que ingresan a los Estados Unidos.

La tarde-noche del jueves las distintas asociaciones agrícolas desistieron de la protestas al recibir la invitación por parte de las autoridades federales en sostener un dialogo la siguiente semana en Ciudad de México para buscar la resolución de la solicitud de fijar una cuota de 3 mil 735 pesos la tonelada de sorgo.

"Optamos en quitarnos para darles el voto de confianza esperemos que cumplan, no nos especificaron qué día pero es entre lunes o miércoles, se esta planeando si ellos pueden venir a la zona pero sinceramente lo dudo que vengan", comentó Pedro Olvera Torres, agricultor.

En caso que los representantes de los agricultores no lleguen a un acuerdo con el actual gobierno van a volver impedir el transito vehicular en el cruce internacional aplicando medidas más drásticas.

"Todos los agricultores que no encontrábamos en el bloqueo decidimos que una vez más vamos a tomar el puente, que ojalá no se llegue a eso otra vez, y la verdad serían con medidas más drásticas ya que ayer (jueves) la gente ya quería quemar una patrulla y la verdad no es nada agradable aguantar el sol, dormir en el pavimento y si es algo incomodo", expresó Olvera Torres.

LAS EXIGENCIAS

Cruzan a vuelta de rueda Desconocen montos de pérdidas durante las 48 horas del bloqueo

Fueron dos días que el Puente Internacional colapso al estar completamente detenido al estar atravesada maquinaria pesada que pertenecía a los trabajadores del campo. Los manifestantes lo que solicitaban es tener un precio fijo del sorgo ya que desde el año pasado el Gobierno Federal se los había prometido.

El cierre parcial del Puente Internacional Reynosa-Pharr provocó que los camiones de carga intentaran pasar por el Puente Internacional "Gral. Ignacio Zaragoza", que se ubica en la entrada del municipio de Matamoros, efectuándose un caos vial debido a la saturación de trailers de carga en el que muchos contenían alimentos perecederos, materias primas para maquiladoras e industria general y contenedores vacíos.