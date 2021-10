Amaga Morena con juicio a Córdova y a Murayama

Les reprochó haberse negado a modificar los lineamientos para que la recopilación de firmas para apoyar la revocación de mandato se realice en papel impreso y no sólo mediante una aplicación móvil.

"Estamos valorando solicitar la comparecencia del presidente del INE, Lorenzo Córdova, para que venga aquí a explicar por qué son violentadores de la ley, y si fuera necesario hasta podríamos valorar que se iniciará un juicio político contra ellos", planteó.

En rueda de prensa, Cravioto cuestionó a Córdova por la "desfachatez" con que se conduce.

"Dice que no hay dinero y que no tienen recursos ni materiales ni humanos para poder contar las firmas de papel, pues tienen 13 mil millones de pesos y dicen que no hay dinero", dijo.

El vocero de la bancada morenista llamó "cínico" a Ciro Murayama por haber recordado que la recopilación de firmas en formato impreso ha propiciado el registro de datos falsos y hasta de muertos.

"¿Pues qué se cree esa persona? ¿Pues qué se cree ese señor? ¿Que los mexicanos somos transas?", cuestionó Cravioto.