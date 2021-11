Amaga ahora cuarta ola de Covid

En México, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que los casos de Covid comienzan a repuntar. "Hoy se nos presentan pequeños indicios de una cuarta ola", indicó en Acapulco.

En tanto, Austria declaró un confinamiento nacional por al menos 10 días y, a partir del 1 de febrero, la vacuna contra el Covid-19 será obligatoria. Médicos de la región de Salzburgo han advertido que pronto tendrán que decidir entre qué pacientes accederán a un tratamiento que salve sus vidas y quiénes deberán esperar. En Estados Unidos, hospitales de Michigan y Minnesota reportaron una ola de pacientes no vista en meses. Mientras tanto, el Ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo que la economía más grande de Europa también podría necesitar tomar medidas drásticas.

"Estamos en una situación en la que no debemos descartar nada", sostuvo a la prensa al ser cuestionado sobre otro confinamiento. El jueves, el Gobierno de la Canciller saliente, Angela Merkel, anunció que las personas que no se hayan vacunado tendrán vetado el acceso a los lugares públicos en tanto no sea controlado el nivel de hospitalizaciones. Sin embargo, ayer, el responsable de control de enfermedades del país, Lothar Wieler, señaló que ya no se puede garantizar la atención médica regular en algunas partes de la nación porque los hospitales están sobrecargados, por lo que advirtió que las pautas anunciadas no serán suficientes, y urgió a tomar medidas más severas.

En tanto, con barricadas y vehículos en llamas, la ira estalló en las calles de Holanda en rechazo a los planes del Gobierno para restringir el acceso a los no vacunados a algunos lugares públicos. En medio de violentos disturbios, la Policía hizo disparos de advertencia y lesionó a un número indeterminado de personas en el centro de Rotterdam.

Las autoridades informaron que decenas de personas fueron detenidas, mientras la tensión continuaba anoche. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, desde su último pico en enero, la región logró descender a casi 40 mil casos diarios entre junio y julio, pero en los últimos días han sido más de 340 mil nuevos contagios, lo que ha encendido las alarmas.