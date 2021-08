Alta Comisionada de la ONU DDHH urge a AMLO proteger a Uresti y medios amenazados por el CJNG

Shamdasani fue cuestionada sobre el video que empezó a circular en redes sociales la madrugada de este lunes en el que, a nombre del líder del CJNG Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", amenazó de muerte a la comunicadora por su cobertura informativa en el estado de Michoacán.

"Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí Rubén Oseguera Cervantes, que yo no soy cobra-cuotas, ni extorsiono, ni secuestro", amenazó el encapuchado.

"Yo, representante del Cártel Jalisco Nueva Generación, me dirijo directamente a Noticias Milenio, no estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí de quien me tira a mí directamente. No acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero porque nunca me habían pegado a mí directamente", lanzó.

El mensaje en el que se hizo viral en redes sociales también señala a Televisa, El Universal y Milenio.

Shamdasani, recordó que la Oficina del ACNUDH en México sigue muy de cerca los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos en el país debido al clima de violencia y los peligros a los que se enfrentan al ejercer su profesión y las condiciones tan difíciles en las que realizan su trabajo, lo que "es preocupante desde hace mucho tiempo´´.