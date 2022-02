Alistan, virtual, Feria del Libro de Minería

Por segundo año consecutivo, los pasillos del Palacio de Minería, casi siempre intransitables de tan bulliciosos a estas alturas del año, no podrán recibir a los lectores de la Ciudad de México a causa de la pandemia de Covid-19, que aún no acaba por irse.

"Durante casi todo el año estuvimos jugando, si se puede usar ese verbo, con la posibilidad de que fuera híbrida, de que, a lo mejor, la hacíamos presencial, y ahí sí no tengo ningún empacho en decir que mi posición era que fuera virtual", relata en entrevista el director del encuentro, Fernando Macotela.

La FILPM, recuerda, fue uno de los últimos eventos masivos que, en el 2020, lograron llevarse a cabo al inicio de la contingencia sanitaria en México, siempre con el riesgo de cancelación con cada día que pasaba.

El año pasado, para su edición 42, el encuentro librero más longevo del País realizó su primera incursión digital, con un registro de un millón 808 mil 707 asistentes a las 110 actividades virtuales.

Ahora, a realizarse del 24 de marzo al 3 de abril, un mes después de lo usual, la FILPM buscará echar mano de los aprendizajes del año anterior, con un programa compuesto por 120 actividades.

Para Macotela, si bien comienza a notarse un descenso en los contagios de la ola más reciente de Covid-19, el semáforo amarillo en la Ciudad de México y la prudencia, que busca privilegiar la salud de los visitantes, lo llevaron a mantenerse en su determinación de que fuera digital un año más.

"No me arrepiento de haber estado un poco terco con que la cosa fuera virtual, porque tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, porque no somos una editorial, ni una entidad autónoma, sino que primero dependemos de la Facultad de Ingeniería y, después, de la UNAM también", explica.

Se trata, además, reconoce, de un asunto de dinero, puesto que, por segundo año consecutivo, la feria recibió únicamente 500 mil pesos para su operación, de los 12 millones que habitualmente recibe de la Máxima Casa de Estudios cuando se hace presencial.

"Ha sido sangre, sudor y lágrimas, de veras. Todos los proyectos extraordinarios, de la UNAM, o sea, todas las cosas que están fuera del programa de estudio, con la crisis económica mundial y nacional, disminuyeron mucho", detalla.

No obstante, la decisión de no cancelar la FILPM siempre ha sido firme, por lo que, durante 11 días, se realizarán actividades virtuales entre las 11:00 y las 22:00 horas, con un horario extendido dado a la buena aceptación del año pasado.

Se trata de presentaciones de libros, conferencias y conversatorios ya previamente grabados, tanto por las diversas editoriales como por el equipo de la feria, que podrán sintonizarse en el portal del evento (http://filmineria.unam.mx) o a través de las cuentas de la FILPM en Instagram, YouTube, Twitter y Facebook.

La feria mantendrá algunos de sus ciclos más longevos, como el de Divulgación Científica, que este año estará dedicado al Covid-19 desde distintos puntos de vista, y otros como el ciclo de Cultura de la Legalidad o el de Divulgación Económica.

Asimismo, los escritores Vicente Quirarte y Roberto Coria, como ya es tradición, organizaron la Séptima Jornada de Literatura de Horror, que este año lleva por título "A Drácula, en su cumpleaños", por el 125 aniversario de la publicación de la novela de Bram Stoker.

En cuanto a las conmemoraciones por aniversarios, también un sello de la feria, destacan los homenajes por los centenarios del escritor mexicano Jorge López Páez, del autor estadounidense Jack Kerouac y del poeta y director de cine italiano Pier Paolo Pasolini.

Este año, asimismo, los eventos in memoriam serán para el escritor mexicano Gerardo de la Torre, fallecido el pasado enero, y a la autora española Almudena Grandes, quien falleció en noviembre de 2021.

Durante la feria, se presentará también la más reciente novela de Rosa Beltrán, Radicales libres; el libro Dibujos eróticos, de Serguéi Eisenstein, y la edición facsimilar de todos los números de la revista México en el Arte, realizada por la fundación Miguel Alemán, entre muchas otras novedades.

El programa completo podrá consultarse próximamente en el sitio de la FILPM, en la última edición que, espera Macotela, tenga que llevarse a cabo de manera exclusivamente virtual.

"Así como hace un año, yo realmente no pensaba que el año siguiente la feria pudiera ser presencial, en cambio ahora, no sé, tengo una intuición, ojalá no falle, no tengo bola de cristal, y a mí me da la impresión que el año próximo, por como hemos visto evolucionar la pandemia, creo que sí tendremos ya una feria presencial", vaticina.

Pero también ataja: "Habrá que ver también cómo se recupera la feria".

DESTACADOS DEL PROGRAMA

Para este 2022, la FILPM ha alistado 120 actividades virtuales, entre las cuales destacan cuatro conmemoraciones:

-Centenario de Jack Kerouac, escritor estadounidense.

-Centenario de Pier Paolo Pasolini, cineasta italiano.

-Centenario de Jorge López Páez, escritor mexicano.

-125 años de la publicación de Drácula, de Bram Stoker.

Además, dos autores recibirán homenajes póstumos.

-Almudena Grandes, fallecida el 27 de noviembre de 2021.

-Gerardo de la Torre, quien murió el pasado 7 de enero.