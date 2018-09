Alistan la tijera por planes de austeridad

Ciudad de México

Como parte del plan de austeridad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en la Secretaría de Economía habrá recortes como quitar el comedor ejecutivo, choferes, subdirecciones como la de "ceremonias", así como la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad, porque se busca ahorrar en una dependencia que es "chiquita y sin dinero", dijo su próxima titular, Graciela Márquez Colín.

"Tenemos poco dinero, pero no queremos que eso sea un obstáculo, y no tenemos pocos [recursos] porque vayamos a recortar [ingresos]: llegamos con 0.2% del presupuesto federal. Prácticamente, no he encontrado ningún ministerio de economía en el mundo con un presupuesto tan bajo, y no puede ser excusa para dejar de atraer proyectos de promoción productiva e industrial", explicó.

En su discurso durante la 100 Reunión Anual de Industriales Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Márquez expuso que estarán en un proceso de ajustes, pero también rectificarán en caso necesario.

"Las tareas sustantivas no las vamos a tocar, seguramente verán cambios en la estructura, pero si cometemos un error lo vamos a ajustar. Porque uno puede aprender de los errores y luego ajustar", añadió.

La funcionaria expuso que se centrarán en tres áreas: diversificación, innovación e inclusión. Y con 0.2% del presupuesto buscarán promover la regulación de incentivos para la actividad productiva en el país.

Dijo que identificarán los cuellos de botella junto con el sector privado, para quitar regulaciones y darles espacios para invertir y crear empleos.

Márquez explicó a empresarios que en materia de diversificación combinarán esfuerzos de apertura comercial con el impulso al mercado interno.

En respuesta a las preguntas y apoyo que pidió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), José Cohen, ante los daños que registrará el sector por la competencia desleal de países como Malasia y Vietnam —ambos socios del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11)— y atender el Estado de derecho, Márquez comentó que aunque hay cuestiones que no le corresponden, como la seguridad y las prácticas desleales en aduanas, tocará las ventanillas respectivas para apoyar a la industria.

VALORAN REFORMAS

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que entre los aciertos de la actual administración destacan las reformas estructurales y añadió que los industriales y el sector privado tienen la tarea de aprovecharlas y hacerlas que maduren.

En la ceremonia de clausura Cervantes pidió al presidente Enrique Peña Nieto la pluma con la que el mandatario escribió en dicho evento, a fin de incluirla en la cápsula del tiempo de la Concamin.