Alista documental

APOYO TOTAL

"El documental servirá como el largometraje definitivo para una de las intérpretes más reconocidas, respetadas y exitosas en la historia de la música pop", aseguró un comunicado de prensa, agregando que se está realizando "con la participación y el apoyo total de Dion".

La intérprete ha vendido más de 250 millones de álbumes en todo el mundo, y ha ganado varios premios Grammy. Sus sencillos exitosos incluyen "Because You Loved Me", "The Power of Love", y "My Heart Will Go On", el tema principal de Titanic.

LIBRO ABIERTO

"Siempre he sido un libro abierto con mis fanáticos, y con su sensibilidad y creatividad reflexiva, creo que Irene podrá mostrarles a todos una parte de mí que no han visto antes", señaló Dion en el comunicado. "Sé que contará mi historia de la manera más honesta y sincera".

Taylor ha sido ganadora de un premio Peabody, un Emmy de noticias y documentales, junto con premios de Sundance y el Festival de Cine de Tribeca. Su cortometraje documental de 2009, The Final Inch, obtuvo una nominación al Óscar.

"Hacer este viaje con una artista legendaria como Céline Dion es una oportunidad extraordinaria para mí como cineasta", señaló Taylor. "Tener acceso para examinar su vida y su carrera inimitable me permitirá crear un retrato multifacético de una superestrella mundial icónica, que espero compartir con el mundo".