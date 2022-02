Alista AMLO plan ante posible alza de energéticos por Ucrania

"Bueno, en términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, si no hay invasión, no estamos a favor de ninguna guerra, México es un País que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89, es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la SRE y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias", indicó.

"Acerca de los efectos que puede generar, que de hecho ya están produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica, eso informarle a la gente, que ya tenemos ese plan para actuar".

"Por ejemplo, producir más energía eléctrica con agua, vamos a echar a andar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras medidas que estamos ya tomando, estamos preparados para eso con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio".

Dijo que buscarán que el aumento en el precio del petróleo no se traslade a los consumidores.

"En el caso de las gasolinas igual, hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumenta el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas, está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación, entonces estamos preparados con ese propósito y vamos a estar pendientes", indicó.

De momento, afirmó, no ha habido devaluación del peso.

"Afortunadamente, desde ayer que empezó a expresarse esta situación de intranquilidad, de nerviosismo en los mercados, por la situación en Ucrania, nos agarró con una apreciación del peso, o sea, hasta ayer teníamos una situación muy favorable en cuanto a nuestra moneda, un peso fuerte, lo que significa que en el tiempo que llevamos no ha habido devaluación", dijo.

Reiteró que México no está a favor de la guerra y que espera que haya diálogo para resolver las diferencias.

"Que es un hecho histórico, entonces, ahora puede estar subiendo por esta situación pero tenemos margen y esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y se resuelva esto, además no queremos la guerra en ningún lado, en ninguna parte, no queremos que la gente sufra, no queremos que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica, esa es nuestra postura", agregó.