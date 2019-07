Alfonso Herrera es un antihéroe con conciencia

Ciudad de México.-

La realidad que se vivía en México en el siglo XVII después de la Conquista, no dista mucho de la que hoy en día existe. Para el actor Alfonso Herrera esa ha sido una de las enseñanzas que le ha dejado protagonizar la serie "Sitiados: México".

Al final de cuentas esa realidad, curiosamente esos paralelismos siguen vigentes. Como organismos de poder buscando más de una forma corrupta y depredadora, una justicia que no es tan justa, cómo los pueblos originarios siguen siendo segregados", reflexiona.

La trama, basada en hechos reales, en la que comparte créditos con Eréndira Ibarra, Juan Manuel Bernal y Jorge Guerrero, entre otros, se estrena el próximo 26 de julio a las 20:00 horas por FOX Premium Series.





ESPERAN CONQUISTAR AL PÚBLICO

Si bien no es su objetivo educar, ni convertirse en una clase de historia, el elenco espera despertar la curiosidad en el público.

"Debe de existir un cuestionamiento y esperemos que eso llegue", dice Alfonso en entrevista.

"Creo que hay una sobresaturación de las biografías y las narco series. Que se aventuren a hacer este tipo de historias que a priori no es muy de moda y sin embargo apuesten con este nivel de producción, es algo muy loable", señala.

Alfonso aplaude que se retomen contenidos que tienen que ver más con la cultura mexicana.

"A mí como espectador me llaman mucho la atención este tipo de historias, saber que estamos retratando una época muy particular de nuestro país, de la que se sabe poco, se me hace muy interesante".

Lorenzo, su personaje, no necesariamente sigue el camino del guerrero o del héroe.

"Te das cuenta de que él está tratando de buscar justicia a su manera por su propia mano. De una forma un poco egoísta. Dista mucho de los estereotipos o lineamientos que una historia puede llegar a tener".