Alertan sobre los envenenamientos. Semana Nacional de Prevención

McAllen, Tx.- Dentro del marco de la Semana Nacional de Prevención de Envenenamientos, que se lleva a cabo del 17 al 23 de marzo, autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor de México, Profeco, se une a la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de E.U., CPSC, y Health Canadá, en una campaña encaminada a prevenir este tipo de accidentes en los hogares, entre los menores de edad.

Las agencias de seguridad están exhortando a los consumidores a "encargarse" y concentrarse en prevenir el envenenamiento en sus hogares.

Durante la Semana de Prevención de Envenenamientos, la CPSC está colaborando con agencias de seguridad de productos al norte y al sur de las fronteras de Estados Unidos para crear conciencia sobre los envenenamientos involuntarios.

-

SEGURIDAD: LO PRIMERO

La CPSC, Health Canada y Profeco, están trabajando juntas para que América del Norte sea el continente más seguro en materia de productos del consumidor.

"La Semana de Prevención de Envenenamientos es una buena oportunidad para que los consumidores implementen sencillas medidas de seguridad para proteger a sus familias, especialmente a los niños, de tragedias por envenenamientos", dijo la presidenta en funciones de la CPSC, Ann Marie Buerkle.

"Doy las gracias a Health Canada y a Profeco por colaborar con la CPSC para proteger a los niños de los envenenamientos involuntarios y salvar vidas".

"Muchos productos comunes pueden ser venenosos si se usan, se almacenan o se desechan de una manera inapropiada. Ayudemos todos a evitar los envenenamientos hablando con nuestros familiares y amigos sobre los peligros que representan los productos químicos, en, y cerca del hogar", dijo la Honorable Ginette Petitpas Taylor, ministra de Salud de Canadá. "Garantizar que los productos que contengan sustancias químicas dañinas se usen, se almacenen y se desechen de manera apropiada es esencial para proteger su salud y la salud de sus seres queridos".

"Es un deber de todos evitar los accidentes por envenenamiento. Profeco y su laboratorio analizan productos disponibles para verificar que los productos potencialmente tóxicos se identifiquen y se etiqueten apropiadamente. También se debe proporcionar a los consumidores instrucciones precisas para un uso seguro", dijo Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco. "Este esfuerzo de la CPSC junto con Health Canada y Profeco refuerza nuestro compromiso con los consumidores tanto en México como en el mercado norteamericano en su conjunto".

-

DATOS

Las exposiciones involuntarias a venenos envían a un promedio estimado de 85 mil niños a salas de emergencia y causan un promedio de 31 muertes cada año en los Estados Unidos. Más del 90 por ciento de los envenenamientos involuntarios ocurren en el hogar.

La buena noticia es que las muertes de niños por envenenamiento han disminuido en mas del 80 por ciento desde que la Ley de Empaques para Prevenir Envenenamientos (PPPA) entró en vigor en 1970. La PPPA requiere a fabricantes utilizar empaques resistentes a niños para ciertas medicinas y productos químicos domésticos riesgosos.

-

Consejos

Algunas recomendaciones de seguridad para proteger a su familia del peligro de los venenos:

1. Guardar los medicamentos por comodidad en envases que no están protegidos presenta un peligro para los niños. Mantenga las medicinas cerradas herméticamente en sus envases etiquetados originales, y colóquelas bajo llave, en un lugar elevado, fuera de la vista de los niños.

2. Los productos que queman combustible, como plantas eléctricas (generadores portátiles), sistemas de calefacción y automóviles producen monóxido de carbono (CO), un gas letal, incoloro e inodoro. Siempre opere las plantas eléctricas en el exterior y lejos de puertas, ventanas y respiraderos abiertos. Mantenga las plantas eléctricas a por lo menos a 20 pies de distancia de la casa.

3. Los paquetes de detergente líquido para lavar ropa de una sola carga vienen muy concentrados, con frecuencia son coloridos y a los niños les pueden parecer apetitosos. Guarde los productos para lavar en un lugar elevado y fuera de la vista de los niños, y manténgalos sellados en su envase original.

4. Las pilas de botón del tamaño de una moneda usadas en todo tipo de productos electrónicos, entre ellos controles remotos, controladores de juegos y tarjetas de felicitación musicales, son un peligro si se ingieren. No deje productos con pilas de botón al alcance de los niños, y use cinta adhesiva para cerrar el compartimiento de la batería si no tiene una tapa que se atornille.

5. Mantenga los productos de limpieza del hogar y otros productos que se venden en envases resistentes a niños en su envase original y en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

6. Siempre tenga a mano el número gratuito de ayuda en caso de envenenamiento, 800-222-1222, para casos de emergencia.