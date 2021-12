Alertan ´Pandemia de Covid-19 no se ha ido´

Ante la llegada de ómicron, México debe mantenerse alerta, continuar con las medidas de higiene, sana distancia y vacunarse, pues la pandemia de Covid-19 está lejos de terminar, afirmaron especialistas, quienes coincidieron que en enero podrían elevarse los casos por la nueva variante y aunque la evidencia científica da cuenta de que hay mayor transmisión del virus, pero menor gravedad, si los casos crecen exponencialmente el sistema de salud podría verse saturado.

"Estamos de salida con la variante delta; por el momento debemos permanecer cautelosos y continuar con el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos, no asistir a eventos tumultuosos, quienes no cuenten con la dosis contra Covid, aplicarla, así como las dosis de refuerzo, y esperar la evolución de ómicron, lo que se sabe es que es más transmisible, pero no aumenta los riesgos de agravar o de muerte, pero si son muchos casos al mismo tiempo, el sistema de salud podría verse afectado, saturado como en olas previas", dijo Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la influenza en 2009 y actual integrante de la comisión de la UNAM de atención a la emergencia por Covid-19.