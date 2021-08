Alertan inflación a nivel nacional

"Es un tema que no ha manifestado inconformidad por parte de los restauranteros, a penas hice algún sondeo, a ver cómo les estaba impactando y como no cargamos gas todos los días puede ser algo que repercuta en los negocios en el transcurso de una semana más o menos", mencionó Jorge Bello Méndez, presidente Canirac local.

"Si las tarifas suben, si el abasto se complica, la industria se manifestará en contra porque es una de las materias primas, o un insumo, que es de vital importancia para el 100 por ciento de los negocios", advirtió.

Empresas distribuidoras de gas LP en el centro del país se manifestaron en contra de que el Gobierno de la República fijara precios topes del producto, lo cual supuestamente les dejaría sin márgenes de ganancia, por lo que algunos distribuidores están en paro desde el martes.

"El sentimiento entre unas regiones y otras, aunque sean cuencas distintas, o fuentes de abasto distintas, se puede hacer sentir... yo creo que sí va a haber inconformidad o va a haber ruido entre los negocios muy pronto, yo creo que hoy o mañana puede surgir este tema", dijo.

Bello Méndez destacó que el gas LP es uno de los principales insumos del sector restaurantero, "es un producto que ha ido subiendo constantemente, es como la gasolina, la gasolina ha ido incrementando constantemente y es mucho más el costo de la gasolina, pero el uso cotidiano de este producto – del gas – a nosotros sí nos impacta".

Consideró que de presentarse aumentos a este insumo por desabasto esto tendría que reflejarse de alguna manera en los precios al consumidor, aunque cabe destacar, aclaró que esto también afectará sus ingresos por lo que se deberá de buscar un punto de equilibrio para no castigar al consumidor final, "pero hasta el momento no he sentido ni he escuchado que alguien se haya inconformado, esperemos que así siga, que no haya un desabasto y aumento de precios".