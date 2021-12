Alertan de enfermedad hemorrágica en conejos

Desde abril de este año, TPWD, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) no han confirmado ningún caso nuevo en poblaciones de conejos silvestres en el estado.

Sin embargo, TPWD está buscando información del público, especialmente de los cazadores, pidiendo que informen sobre cualquier conejo muerto encontrado este otoño e invierno, similar a las prácticas recomendadas el año pasado.

La enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV) es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar tanto a las especies de conejos domésticos como silvestres.

Se sabe que el RHDV existe en todos los tejidos y fluidos biológicos dentro de los conejos. Además, se sabe que el RHDV sobrevive en el paisaje durante más de 120 días y puede soportar temperaturas bajo cero. Esta enfermedad es casi siempre fatal y afecta principalmente a conejos adultos.

La enfermedad se puede propagar entre conejos a través del contacto directo con otros conejos o cadáveres infectados, el contacto con su carne o piel, alimentos o agua contaminados u otros materiales contaminados. Estos factores hacen que los esfuerzos de control de enfermedades sean extremadamente desafiantes.

Como las temporadas de caza de venados, aves acuáticas y codornices están en pleno apogeo, TPWD solicita que los cazadores informen sobre cualquier evento de mortalidad de conejos, especialmente en áreas de las regiones Panhandle y Trans Pecos donde los casos previamente positivos fueron confirmados por el USDA y la TAHC.

Hasta la fecha, los condados con eventos de mortalidad conocidos incluyen los siguientes: condados de Brewster, Cottle, Culberson, El Paso, Gaines, Hale, Hockley, Hudspeth, Jeff Davis, Lubbock, Pecos, Potter, Presidio, Randall y Ward.

El RHDV parece afectar solo a especies de conejos (lagomorfos). No se conoce que afecte a humanos, ganado o mascotas que no sean conejos. Sin embargo, no se debe permitir que las mascotas, como los perros de caza, consuman cadáveres de animales muertos.

A menudo, el único signo clínico es la muerte súbita. En casos menos agudos, los signos clínicos en conejos han incluido los siguientes: embotamiento / apatía, no comer, sangrado por la nariz y los ojos u ojos llorosos y congestionados. Algunos también pueden presentar signos neurológicos como falta de coordinación, excitación o episodios similares a convulsiones.

TPWD aconseja a todos los cazadores de conejos que limpien voluntariamente los conejos en el lugar de la cosecha y desechen las partes de la canal no consumidas en la misma área. Los cazadores también pueden minimizar la propagación de esta enfermedad al reducir el movimiento de materiales biológicos y cadáveres en Texas. Se aconseja a los cazadores que tomen las medidas de protección estándar, como usar guantes y lavarse bien las manos después de preparar a los conejos en el campo. TPWD también solicita que los cazadores limpien a fondo las neveras portátiles que contienen conejos con una solución de lejía al 10% después de su uso.