Alejandra Ávalos responde ante amenaza de demanda de Anel

En el marco del homenaje a José José, Alejandra Ávalos habló acerca de la demanda que Anel Noreña pondrá por daño moral, y recalcó que no tiene roces con la ex esposa del "Príncipe de la Canción".

"Siempre he tenido buena relación (con Anel). Yo le he hablado a ella para darle el pésame, para saber de la salud de José, mucho tiempo antes de estuviera en los últimos años tan enfermo. Yo estaba en contacto con Anel periódicamente".

La intérprete de temas como "Tu hombre, yo niña" y "Aparentemente" señaló que, en dado caso de que existan problemas, le gustaría saber los motivos.

"Ella lo tendrá que explicar en algún momento. Yo no sé por qué y sería muy bueno yo también saberlo".

Ante el proceso legal que podría haber, Ávalos comentó que cada quien sabe lo que hace y lo que ha hecho y todo depende de la educación que se tiene, así como lo que lleva en el alma, es por eso que todo se lo dejará en manos de Dios.

En cuanto al homenaje, que se realizó en el Parque de la China en Clavería, la también actriz señaló que no sabe los motivos por los cuales la familia de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del cantante, no han hecho uno en su memoria.

"Ellos tienen las mismas posibilidades y contactos, sobre todo en la Basílica. Por eso se llevó a cabo el año pasado una misa. Yo ahora me estoy moviendo alrededor de todo este tipo de festividades, yo si quiero hacer lo que el año pasado no se me dio la oportunidad de hacer. (La familia de José José) no me dejó, hay que preguntarles a ellos".

En cuanto a José José, Alejandra Ávalos recordó los momentos que vivió a lado del intérprete de "El Triste".

"Siempre estuvo muy activo con sus fans. Yo lo conocí cuando el dio su más grande temporada en el Patio, que fueron cuatro meses. Siempre tuvo conmigo muy lindas atenciones, yo con mi carrera incipiente y el ya con una carrera inmensa. Siempre fue muy amable conmigo".

En el recital, la cantante mexicana estuvo acompañada del músico Héctor Gamaliel, quien se mostró orgulloso de rendir homenaje a un grande de la música.

"Es un gran honor (rendir homenaje) a alguien a quien admiro mucho. A alguien que tuvo una carrera exitosisima. Tuve la oportunidad de conocerlo y cantarle. Es un músico de esos excepcionales, de esos que se dan una ves cada 100 años, con una voz tan melodiosa y un estilo tan único".

Alrededor de las 11:00 de la mañana comenzó el show de los músicos, quienes cantaron los temas "Polvo Enamorado", "Lo que no fue no será", "Gracias", " Lo pasado, pasado" y "Te quiero así".