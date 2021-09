Al "Potrillo" le gana el sentimiento junto a su hijo

Este miércoles y jueves lo hizo en Las Vegas y en este espectáculo se hace acompañar de su hijo Alex, quien de igual forma se ha ganado el cariño de la gente.

"Llevo qué más de 23 años yo creo haciendo consecutivamente esta fecha claro", dijo Alejandro minutos antes de iniciar el ensayo del primero de los conciertos.

Su recibimiento con nosotros fue amable y cordial.

Se le veía contento ya que en esta ocasión su hijo Alex también forma parte del espectáculo.

Ahora es muy especial la gira porque te acompaña tu hijo ¿cómo ha sido ese acompañamiento con tu hijo?

"Increíble es como una ruleta rusa, muchos sentimientos encontrados me trae muchísima nostalgia como bien saben todos yo empecé así con mi padre y pues bueno volver a ver que se repite la historia es increíble", afirmó.

La otra vez te vimos llorar en el escenario en uno de los shows de la gira cuando tu hijo te cantaba el tema "El Tiempo no Perdona", te causó sentimiento...

"Mucho porque se me viene mucha remembranza, mucho a la cabeza, a la memoria muchos recuerdos cuando yo estaba cantándole a mi padre entonces pues si no pude evitarlo", expresó "El Potrillo".

Esta gira la inició Alejandro con gran éxito en Reno, Nevada y así ha continuado en las ciudades en donde se ha presentado.

Aunque se encuentra muy ocupado con la gira, Alejandro no deja de pensar en la salud de su papá don Vicente Fernández, quien aún permanece hospitalizado en Guadalajara.

"Pues es difícil o sea te comento igual son sentimientos encontrados porque estoy feliz de poder regresar al escenario después de dos años que estuve en pausa pero al mismo tiempo no me hubiera gustado venirme y dejar a mi padre allá", dijo.

"Como les digo si hay algo que siempre me enseñó mi papá fue cumplir con los compromisos y que el público no tenga la culpa de las cosas que te están pasando personales así es que estoy que si hubiera cancelado o hubiera hecho algo y mi padre tuviera la posibilidad agarraba un cinturón y me agarraba a fajazos para que viniera a cumplir los compromisos", expresó.

Aunque está lejos de sus papás por la gira, todos los días está al pendiente de su salud.

En esta gira hay algo más que celebrar porque su hijo Alex le acaba de dar la noticia que será abuelo por segunda ocasión ya que espera su primer hijo con su esposa Alexia.

"Feliz, feliz, feliz estoy feliz con mi gorda con Cayetana ya tiene seis, siete meses, está hermosa, divina ya empieza a gatear, ya empieza a balbucear a decir ya sabes está como en su puro momento, es pura risa y bueno ahora que Alex me acaba de dar la noticia feliz también esperando al otro nieto", agregó.

Después de Las Vegas la gira continuará en ciudades como El Paso, Boston, Nueva York, Miami, Atlanta, San Antonio, San José, San Diego, Phoenix y Los Ángeles, entre otras.