Ahora invaden plaza los migrantes

Su traslado, fue orillado por elementos de seguridad federal, quienes les advirtieron desde el fin de semana, que debían dejar las instalaciones que conectan a Reynosa con Hidalgo, Texas, ya que de lo contrario, usarían la fuerza para desplazarlos. "Estoy aquí en Reynosa desde hace 18 días, llegué con mi hijo porque desgraciadamente me reportaron, no puedo regresar a mi país porque tengo amenazas, esto de ser migrante es necesidad, yo quiero llegar a Estados Unidos porque quiero mejorar la vida de mi familia, cruzar es muy complicado, solo me queda esperar y si tengo que hacerlo aquí en el piso lo haré, cualquier cosa es mejor que regresar a El Salvador", explicó José David Granados, migrante salvadoreño.

Hasta el medio día de ayer, las familias habían ocupado al menos el 30 por ciento de la Plaza de la República, que es, la primer área verde que se observa al cruzar hacía México por Reynosa.

Por ello, el quiosco principal tuve cubierto de plásticos que sirve a los migrantes para protegerse del clima, cartones, colchonetas y cobijas que utilizan como cama para dormir, además de platos desechables, botellas de agua o papel higiénico. "Las personas no se imaginan lo que es estar aquí, ellos dicen, regresen a su país sino están a gusto, pero nadie de nosotros queremos vivir así, soportar hambre, fríos, humillaciones, discriminación, lo único que esperamos es que esta pesadilla termine pronto", dijo Maria, migrante hondureña.

Se hacen filas y discusiones por un plato de comida, el apoyo es de la ciudadanía y se prioriza a los más pequeños.