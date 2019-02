Ahora dice Negrete desconocer diezmos

Ciudad de México.

El Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, dijo que no tiene la certeza de si en su administración se cobran diezmos a los trabajadores para el PRD.

Reforma dio a conocer ayer una grabación en la que se escucha al propio Negrete reconocer la existencia de los diezmos destinados al PRD y fue cuestionado por diputados locales, en comparecencia en el Congreso, sobre el asunto.

"Esta grabación la voy a checar porque ahí sale que el PRD, yo no tengo la seguridad ni la certeza para decir que va para el PRD, ni que le quiten su dinero a los trabajadores o sea no puedo yo ser tan claro porque no tengo la certeza, no tengo la información adecuada", expuso Negrete.

"Yo no soy ni estoy acostumbrado a muchas cosas que se utilizan en la política y no me interesa si son o sean chismes, porque eso son chismes".

En su comparecencia, el Alcalde leyó respuestas que llevaba preparadas para las preguntas de los diputados e hizo algunos comentarios al margen.

El Alcalde expuso que mantendrá en su puesto a Eduardo Ramírez Vallejo, asesor al que también captaron en audios en discusiones sobre el cobro de cuotas a comerciantes, porque no ha sido sancionado.

También dijo que un proveedor de tinacos de la Alcaldía, que este diario publicó que se entregan como pago por haber votado por el PRD, entregó los mismos defectuosos.

Al término de la comparecencia, el Alcalde salió del salón, evadió responder preguntas de reporteros, fue insultado por dos mujeres que se colaron al Congreso y se encerró en una oficina del PAN, donde permaneció resguardado pasado el mediodía.

PIDE PRD INVESTIGAR

Tras advertir que el PRD no solapará a ninguno de sus cuadros, la dirigencia colegiada del PRD reclamó se investigue al diputado federal perredista y exdelegado en Coyoacán Mauricio Toledo por presuntamente recibir dinero de diezmo de trabajadores de la demarcación.

"El PRD no está para solapar ningún acto de corrupción. El PRD no va a defender a nadie si se comprueban este tipo de hechos. No podemos validar este tipo de conductas que lesionan la confianza ciudadana. Si se llegaran a comprobar estos hechos serían sujetos de expulsión los que hayan participado", explicó el dirigente Ángel Ávila.