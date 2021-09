Ahí esta el detalle... en la historia gráfica

El experto en el séptimo arte y coleccionista de artículos relacionados al cine mexicano, Freddy Peralta, donó parte de su tiempo y prestó está colección de 25 carteles para celebrar a quien quizá fue el artista mexicano más famoso a nivel internacional de su época.

Peralta dijo que esta muestra forma parte de su colección personal de cientos de carteles y "lobby cards" que posee.

Freddy Peralta, una muestra de 25 carteles del comediante mexicano Cantinflas.

CANTINFLEANDO

"Cantinflas fue una celebridad reconocida a nivel mundial que es conocida prácticamente por cualquiera que sepa algo de cine, esta colección contiene afiches que cuentan parte de su amplia carrera y que fueron realizados por ilustradores muy importantes de la época".

Aunque de origen dominicano, el amor de Freddy por el cine mexicano surge a mediados de los años 80 cuando en una exposición de carteles vio uno que en particular captó su atención.

"Yo era coleccionista de carteles estadounidenses, pero en ese entonces el único medio de conseguirlos era a través de expos o revistas especializadas. En una de estas vi como una empresa hablaba del proceso de restauración del papel a la tela y utilizaron un afiche de la película "La loba" con Kitty de Hoyos, lo compré y de ahí empezó mi búsqueda".

En ese tiempo los cines mexicanos tenían bodegas donde tiraban este material y muchas veces era regalado a quien se los pidiera con tal evitar acumulamientos.

"Con el internet esto se fue acabando ya que más personas buscaban el material, pero a la vez se volvió más accesible de encontrar".

RESTAURACION PARA LA HISTORIA

Freddy empezó su camino en el cine a los 18 años, como ´comentarista´ de cine en un programa de radio, luego pasó a una columna de crítica en un periódico hasta llegar a dar clases de apreciación de cine e incluso crear un cineclub en una universidad en República Dominicana.

Como coleccionista, Peralta también es un conservador de la historia del cine, posee material con más de 80 años de antigüedad a los que ha sabido restaurar para la posteridad.

"No es fácil, son empresas que los cuidan y los pasan a tela con lo que les quitan las arrugas y perduran el material"

Este proceso no es económico, pero ha servido para conservar afiches que de otra manera se hubieran perdido para siempre, reconoce.

La exhibición de carteles se puede apreciar en la Academia de artes escénicas.

ARTE APRECIADO

Aunque en su momento, los carteles mexicanos no eran apreciados por los coleccionistas nacionales que menospreciaban el trabajo de artistas como Ernesto García Cabral o Antonio Arias Bernal para favorecer al cartel estadounidense. Con el paso del tiempo se ha ido apreciando y ahora él mismo vende material a países tan lejanos como Alemania, Japón, China o Australia.

"Y al mismo tiempo he podido adquirir piezas raras de países como Rusia, Francia. Poseo un cartel yugoslavo sobre Cantinflas. El alcance del cine mexicano fue internacional y muy importante".

Las piezas de colección de Peralta están valuadas en miles de dólares, son artículos que están entre los 25 mejores y más caros carteles de todos los tiempos. Entre risas, comentó que es mejor dormir con ellos.

"Si los pongo en mi sala y entran a robar, capaz que son los primeros que se llevan, mejor tenerlos a lado mío por la noche, por si las dudas".

FUTURAS MUESTRAS

Esta exhibición de carteles tendrá un invitado especial próximamente. La muestra concluye el 15 de octubre.

Y es que un cartel monumental de la cinta "Pepe" de 1960 protagonizada por el mimo nacional será expuesto para los visitantes.

Otra próxima muestra dedicada al luchador Mil Máscaras, pero que fue pospuesta a causa de la pandemia se está retrogradando, se ultiman detalles con el enmascarado para que sea él quien la inaugure.

Además, Peralta volverá como cada año a Nuevo Laredo a exponer otra de sus colecciones.

"Ya tuvimos una de charros, una de El Santo y espero seguir promoviendo el arte en esta ciudad donde las autoridades neolaredenses han sido muy amables y nos han dado muchas facilidades".

Desafortunadamente para el condado Hidalgo no hay nada en puerta pues ningún museo o autoridad ha mostrado interés en su trabajo.

"Tengo colecciones listas, si me las piden mañana, las podemos montar, no les costaría ni un centavo, pero no hay interés por hacer algo, pero no pierdo las esperanzas de que cambien".

La exhibición de carteles de Cantinflas se puede apreciar en la Academia de artes escénicas de Brownsville ubicada en el 535 Este de la calle 11 en la ciudad de Brownsville.