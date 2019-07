Agua no llega, recibo no falla. Problema viene desde hace 3 años

A lo mejor es una mala decisión lo que nosotros estamos haciendo (bloquear el libramiento) pero ya es desesperante lo que está pasando . Azalea Castañeda, vecina del fraccionamiento El Tamatán

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de residentes del fraccionamiento El Tamatán, al poniente de la ciudad, bloquearon durante algunos momentos el libramiento Emilio Portes Gil, a la altura del 40 Juárez, como protesta por la falta de agua desde hace 36 días; los residentes aseguran que desde hace casi 3 años el problema con el abasto del agua se ha venido incrementando hasta no contar con una sola gota.

"De hecho nada más el martes y lunes de la semana pasada como a las 8:00 llegó el agua y a las 14:00 horas ya no había nada, es lo único que hemos tenido de agua", indicó la señora Azalea Castañeda en representación de las 50 familias residentes de la zona, "son 36 días ya sin agua, nos llega el recibo, sí van y que lo paguemos pero no tenemos agua, no creo que sea justo, ya no tengo ni para jalarle al baño".

Con unos cuantos vehículos particulares los vecinos del lugar obstruyeron el paso del libramiento Emilio Portes Gil en el carril de circulación norte-sur, por lo cual agentes de Tránsito equipados con grúas hicieron acto de presencia; posteriormente arribaron al lugar funcionarios de Comapa quienes se comprometieron con revisar las condiciones de la red y ver de qué manera se les podría proveer el vital líquido.

"Yo hice el gasto de comprar un tinaco y ahí está, vacío el tinaco porque ni siquiera vienen a surtir el agua, ninguna pipa entra aquí al fraccionamiento, y cuando alcanza a entrar es porque de los mismos vecinos mandan traer la pipa", el personal de Comapa se comprometió en enviar varios camiones cisterna para abastecer de manera provisional las casas de los manifestantes, "pero no es la solución, porque nosotros pagamos por un servicio que no nos están brindando".

Azalea Castañeda detalló que el servicio a través de pipas particulares tiene un costo de cien pesos cada dos días, sin embargo, apuntó que de manera puntual cada mes siguen llegando los recibos de la Comapa los cuales se tienen que pagar ya que de lo contrario podría haber recargos, "a lo mejor es una mala decisión lo que nosotros estamos haciendo (bloquear el libramiento) pero ya es desesperante lo que está pasando".

INSOPORTABLE. Cierran libramiento debido a que desde hace casi 3 años se ha venido dando el problema.

ATIENDEN. Arriban al lugar funcionarios de Comapa, quienes se comprometieron con revisar las condiciones de la red.