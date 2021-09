Agreden agentes a corresponsal

La periodista relató que alrededor de las 11:00 horas durante el operativo en Escuintla, los agentes estaban deteniendo a jalones a una mujer haitiana que no entendía mucho español y se le entendía poco, pero decía algo de un hijo. Al parecer eran tres y sólo tenía dos.

"Yo estaba tomando fotos, los agentes se fueron acercando a ella y la empezaron a jalar a la fuerza, para subirla a una camioneta, su hijo empezó a gritar, y fue cuando un elemento de migración me empezó a bloquear.

CODAZOS Y MANOTAZOS

"Me ponía la espalda, me aventaba codazos; yo me movía, para arriba y para abajo, para intentar tomar las fotos, y ellos me empezaron a decir que yo los estaba agrediendo.

"Yo estaba tomando la foto cuando me aventó un manazo. Yo le dije que por qué me agredía, si estaba haciendo mi trabajo, y me dijo: ´usted es la que no me deja hacer mi trabajo´".

Explicó que los agentes la obstaculizaron con el cuerpo, mientras le daban codazos por abajo, "yo lo último que esperaba era que me dieran un manotazo fuerte, pero lo hicieron y quedó grabado en la cámara, quedó la imagen de cuando él aventó el manotazo.

"Incluso, en una ocasión, agarró la cámara y me la aventó a un lado. Le reclamé: ´¿por qué haces esto´, pero yo seguí tomando fotos y fue cuando otra vez me dio otro golpe".

La corresponsal señaló que todo fue grabado por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

"Vi que estaba alguien de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que estaba grabando esa situación.