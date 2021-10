Agradece apoyo

"Movimiento #FreeBritney ... no tengo palabras ... gracias a ustedes y a su constante resistencia para liberarme de mi tutela ... ¡¡¡mi vida ahora va en esa dirección !!!" , escribió a través de redes sociales.

La intérprete de "Oops!...I Did It Again" agregó que lloró al tener los mejores seguidores.

"Lloré anoche durante dos horas porque mis fans son los mejores y lo sé siento sus corazones y ustedes el mío", señaló.

ACTIVISMO A FAVOR

De acuerdo al portal Page Six, el movimiento #FreeBritney se lanzó a principios de 2019 luego de la especulación en línea de que Britney estaba detenida en un centro de salud mental en contra de su voluntad.

El activismo a favor de la cantante jamás fue del agrado de James Spears, pues en agosto de 2020 llamó a los partidarios como "teóricos de la conspiración".

Desde la liberación de su tutela, Britney ha estado celebrando de diversas maneras, publicando desde una sesión de fotos de vacaciones desnuda hasta videos de ella volando en un avión privado.