Agradece a la vida

"(Yalitza) está muy bien, es una mujer muy sabia, que ha aprendido a vivir todo lo que le está pasando día a día. Creo que la nominación a Yalitza es por su trabajo y por el hermoso personaje que construyó que se llama Cleo, que es un personaje que recordaremos por décadas". Marina de Tavira, actriz.

Ciudad de México.

Tras la atención que ha despertado Marina de Tavira, luego de estar nominada como Actriz de Reparto en los Óscar, es consciente que la fama se esfumará y con ellos muchos de los reflectores que hoy tiene sobre sí.



Por ello aunque agradece la atención que los medios nacionales e internacionales, Marina señala que ella seguirá en México trabajando.

SORPRENDIDA

"Agradezco el interés, es agradable que la vida te sorprenda. Creo que un reconocimiento como este de pronto ilumina todo lo que he hecho años atrás. Nunca había tenido este tipo de atención y hay que manejarlo y agradecerlo día a día. Hay muchos momentos en nuestras vidas de todo tipo, este es uno de ellos, lo disfruto y también sé que vendrán otros momentos. Hay que saber que las cosas pasan y que nada es para siempre, esto es un momento y también pasará, sólo hay que seguir trabajando", detalló Marina.

La actriz de 44 años enfatizó que todo el remolino de emociones que ha vivido lo ha tomado con calma y poco a poco, por ello, aunque está contenta por el reconocimiento, no tiene ninguna expectativa por ser la ganadora de la estatuilla dorada.

SIN EXPECATIVAS

"Esta nominación ya es un reconocimiento a mi trabajo y así como no tenía ninguna expectativa por mi nominación, tampoco tengo ninguna por ganar. El hecho de compartir mi nombre con estas grandes actrices, maravillosas a quienes he tenido oportunidad de seguir durante su carrera ya es más que suficiente", dijo durante la conferencia de prensa de la octava temporada de la serie TAP de Canal Once.

Ante la polémica de quienes dicen que Yalitza Aparicio, su compañera en la película Roma no actuó, De Tavira reconoció el talento nato de la oaxaqueña, quien dice está tomando de forma sabía toda la atención que también está teniendo.