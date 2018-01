África se sobresalta ante declaraciones groseras de Trump

JOHANNESBURGO (AP) — Los africanos despertaron este viernes para enterarse que el presidentefinalmente se interesó en el continente. Pero no de la manera en que la gente esperaba.

Y no solo los africanos: Los noruegos están desconcertados por el elogio ambiguo que hizo Trump en medio de sus declaraciones groseras sobre los países africanos y Haití.

Utilizando lenguaje vulgar, Trump cuestionó el jueves por qué Estados Unidos debería aceptar a más inmigrantes de Haití o de “países de mierda” en África en lugar de lugares como Noruega, durante su rechazo a un acuerdo migratorio bipartidista.

Sin embargo, el presidente tuiteó hoy que "éstas no fueron las palabras usadas".

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!