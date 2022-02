Afirma su abogado: No es un monstruo

HOUSTON, Tx.- Un hombre acusado de matar a tiros a una niña de nueve años cuando a él le robaron en un cajero automático en Houston no es un "monstruo", sino un hombre de familia que está devastado por su muerte, según sus abogados.

Los abogados de Tony Earls junto con su esposa calificaron el lunes de tragedia el tiroteo fatal de Arlene Álvarez el 14 de febrero, pero argumentaron que Earls no fue imprudente cuando disparó en defensa propia contra un camión que pensó que estaba vinculado al ladrón. En realidad, el camión transportaba a Álvarez y su familia cuando fueron al cajero automático para hacer un depósito antes de dirigirse a una cena tardía en una pizzería. La esposa y los abogados de Earls acusaron al ladrón de ser el responsable de la muerte de Arlene.

"Entendemos y apoyamos a la familia Álvarez en su viaje por la justicia", dijo la esposa de Earls, Deyonna Hines, durante una conferencia de prensa el lunes por la noche. "Creemos que la justicia está atrapando al hombre que fue responsable de crear la terrible tragedia que sucedió esa noche y responsabilizarlo por el robo, por la muerte de Arlene Alvarez, una vida joven y hermosa".

Pero la familia de la niña, junto con su abogado, dicen que Earls no se estaba defendiendo cuando disparó contra el camión.

"No descargamos en espacios públicos abiertos para que un transeúnte inocente sea golpeado y eso es exactamente lo que sucedió", dijo Rick Ramos, abogado de la familia Álvarez.

Earls, de 41 años, ha sido acusado de asalto agravado, lesiones corporales graves, por la muerte de la niña. Los fiscales todavía están revisando la evidencia y han dicho que el cargo podría ser mejorado. El ladrón no ha sido detenido.

Durante la conferencia de prensa del lunes, Earls no habló, pero siguió mirando hacia abajo y, a menudo, se secó las lágrimas mientras hablaban su esposa y uno de sus abogados, Brennen Dunn.

Dunn dijo que la muerte de la niña lo está "comiendo (a Earls) por dentro".

Earls y su esposa estaban en el cajero automático para retirar dinero para comprar algo de comida para cocinar cuando el ladrón no identificado le puso una pistola en la cabeza, dijo Dunn. La pareja tiene seis hijos.

Los fiscales dicen que el ladrón tomó $ 20 de Earls y su esposa, junto con un cheque y las llaves de su auto, que luego tiró al suelo.

Dunn dijo que cuando Earls salió a buscar las llaves del auto, el ladrón disparó primero y fue entonces cuando Earls disparó en defensa propia.

"Él no es un monstruo... esto no fue imprudente, esto no fue intencional", dijo Dunn.

Pero Ramos cuestionó si Earls y su esposa todavía estaban en peligro después de que el ladrón huyó de la escena. Ramos dijo que el video de vigilancia que ha visto parece mostrar que Earls disparó repetidamente al ladrón, incluso después de perderlo de vista.

Después de una audiencia en la corte la semana pasada, el fiscal Sepi Zimmer dijo que, según la ley de Texas, Earls no estaba justificado en el uso de la fuerza letal porque durante sus acciones fue imprudente y mató a un transeúnte inocente.

Dunn dijo que dependerá de un jurado determinar si Earls fue imprudente o actuó como una persona razonable en la "situación de alta intensidad en la que se encontraba".

"Póngase en una posición en la que esté tratando de protegerse a sí mismo y a su esposa y pregúntese: ´¿Cómo habría respondido?´ Y eso es lo que el jurado tendrá que decidir", dijo Dunn.

Arlene fue la segunda niña de 9 años en recibir un disparo en Houston este mes. Ashanti Grant resultó herido después de recibir un disparo en la cabeza durante un ataque de ira en la carretera el 8 de febrero. Varios niños han recibido disparos este año en el área de Houston, que al igual que otras ciudades importantes de EE. UU. ha visto un aumento en los delitos violentos.