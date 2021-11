Afirma AMLO que el T-MEC garantizará la inversión extranjera

Sostuvo que existe un consenso con ambos socios comerciales sobre la necesidad de impulsar la integración económica, con respeto a la soberanía de los tres países.

"Tenemos la oportunidad de crecer en lo económico porque se logró establecer de nuevo, suscribir de nuevo el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Pasado mañana vamos a tener un encuentro con el Presidente Biden, con el Primer Ministro Trudeau para hacer una evaluación sobre el tratado, pero eso nos ayuda mucho porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos", dijo.

"Ya hay un consenso de que es fundamental la integración económica en América del Norte con respeto a nuestras soberanías. Esto nos va a garantizar que llegue más inversión extranjera, que se establezca en las empresas y desde luego que se generen empleos y que haya bienestar en nuestro País".

Durante la inauguración del Tianguis Turístico 2021, López Obrador consideró que es indispensable la recuperación de este sector, ya que muchas familias dependen de ello y México cuenta con un potencial extraordinario.

Frente a gobernadores, funcionarios federales y locales, así como empresarios del turismo, consideró que las riquezas arqueológicas del País no se pueden comparar con las de naciones como Grecia o Egipto.

"Hay unos murales bellísimos, casi intactos, sin ningún tipo de tratamiento, pero como los de Bonampak, hechos con un arte exquisito, en el Siglo III antes de Cristo, un mural pintado con la representación de lo que era un mercado maya, mujeres dibujadas magistralmente, con los colores, con mascarones", describió.

"Todo eso se conserva porque construyeron, entre comillas, las nuevas pirámides, los nuevos edificios (en Calakmul), cuidando, protegiendo lo que ya existía. Eso, con todo respeto, ni en Atenas, ni Egipto, eso es único".

Por su lado, el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, reconoció que la industria tuvo una afectación del 46 por ciento, como consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, confió en que se registre una recuperación, que mejore la posición de México a nivel mundial y que permita diversificar tanto el origen de los visitantes, como los centros de atracción en el territorio nacional.

"Las grandes potencias turísticas representaron caídas hasta del 85 por ciento. En el caso de México se registró un decrecimiento del 46 por ciento. Con información de la Organización Mundial de Turismo, se prevé que en el ranking mundial México pase del séptimo al tercer sitio de llegadas de turistas internacionales y del lugar 17 en gasto turístico al número 14", informó.

"Continuaremos trabajando para erradicar la concentración del turismo en solo seis plazas a las que arriban el 92.5 por ciento del total de los turistas internacionales y seguiremos encaminando esfuerzos a la diversificación de mercados, para no depender en un 68 por ciento de solo dos naciones".

Por otro lado, en contraste con las críticas lanzadas por legisladores de Oposición, ante el gasto millonario asignado al Tren Maya, el Gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, agradeció la inclusión de esa entidad en el proyecto.

"(En un primer anuncio) el Tren Maya no pasaba por Yucatán y los yucatecos decíamos: no puede haber Tren Maya sin pasar por Yucatán. Me fui a ver al Secretario Torruco y le dije: oye Miguel, pues esto de que haya Tren Maya sin el estado de Yucatán, no nos gusta tanto a los yucatecos, y me dijo: mira Gobernador tráeme los estudios, justifícamelo y yo me comprometo la próxima semana voy a ver al Presidente y se lo voy a plantear", relató.

"Pues se dio la reunión y lo agradezco mucho porque el Presidente cuando escuchó nuestros argumentos, ese mismo día anunció que el Tren Maya iba a pasar por Campeche y Yucatán. Muchas gracias, señor Presidente, por apoyarnos con esta importante obra".