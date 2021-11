Afecta poca continuidad de seleccionados en Europa: Enrique Borja

"De todos los que vienen de Europa, primero que nada estamos orgullosos de que hayan ido para allá, pero lamentablemente no están jugando muchos de ellos. Cuando ves a un jugador que sí está jugando en el Ajax (Edson Álvarez) y de repente lo ves jugar y está a un ritmo importante, pero si ves que hay otros que son muy buenos, pero no están en el ritmo que se necesita y en la exigencia cuando sabes que son jugadores en otros países y tienen otro roce internacional, pero no tienen continuidad, eso te hace pensar", dijo vía telefónica el ex dirigente de la FMF.

Elementos como Jesús "Tecatito" Corona y Héctor Herrera tienen escasa actividad con el Porto y Atlético de Madrid.

"Por otro lado tienes que juzgarlos también como seleccionados nacionales, no importa que estén en Europa o la Liga mexicana, ya tienes que hacer un análisis, sobre todo el técnico de la Selección Nacional, un análisis de los jugadores de la Selección Mexicana, no de los que están en México, en la MLS o en Europa, no, y ahí entra el análisis de si están en ritmo, calidad la tienen, ¿qué está pasando?, porque sí ha estado pasando algo en todo esto que hemos perdido", expresó.

Borja lamentó que se autorizara jugar en una cancha con césped sintético como la del Estadio Commonwealth.

"Jugamos el partido de ayer con unas condiciones exageradas de frío, que también hay que pensar que si bien no es una justificación, y no es que sea de los dos equipos, pero las autoridades deben pensar que cuando van a hacer un partido en algún país tienen que revisar las condiciones, no para que sea una ventaja que no puede tener problemas, pero su hay que analizar que juegas en una cancha sintética a la que agregas aguanieve que es muy peligroso para ambos equipos.

"Una cosa es sacar ventajas de clima y otra que el campo de juego esté con un riesgo tan grande de lastimarte", mencionó.

Borja consideró que en la derrota 2-1 ante los canadienses, al Tricolor le faltaron los conceptos futbolísticos que han sido el sello en la gestión de Gerardo Martino.

"Pero quitando ese tipo de cosas el equipo mexicano volvió a adolecer de su característica: de que aunque te corran, te marquen, tengan más intensidad que tú, pues te apoyabas con tus compañeros, sabías, tenían control de pelota, hacías evoluciones y saber en qué momento apoyar a tus compañeros, cuándo hacías uno-dos o te estaban superando por velocidad, intensidad, cuando México siempre tenía esa característica de lucha y entrega, y ahora contra Canadá prácticamente 10 minutos", expresó.

Agregó que para hablar de un posible cese de Gerardo Martino tendría que estar inmerso en el trabajo de la Selección Mexicana.

"Son decisiones que tienen que ver de acuerdo con muchas cosas: a resultados, a lo que está pasando con técnico y jugadores, al entorno que se está creando, a los equipos que te estás enfrentando, a qué es lo que falta para lograr el objetivo principal, muchos análisis, por eso no puedo dar una opinión de ese tipo.

"De alguna forma estás en una posición difícil, faltan seis partidos. Hoy son dos cosas: una, la posición donde está el equipo mexicano y dos, la forma en los últimos partidos. Eso es, primero que nada, preocupante para todo lo que significa FMF, Selecciones Nacionales, director técnico y su equipo y jugadores", sentenció.