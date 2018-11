Afecta al aprendizaje el ausentismo escolar

Mission, TX.- El ausentismo y la deserción son problemas sociales que afecta el aprendizaje y desarrollo del estudiante. Es por ello que el distrito escolar de Mission se ha centrado en la asistencia de los estudiantes.

Para la Dra. Carol Pérez, Superintendente del distrito escolar de Mission, es fundamental que los estudiantes estén en clase para que puedan participar en la lección y hacer preguntas.

“Al observar nuestras calificaciones de asistencia durante los últimos dos años, nos dimos cuenta de que hemos tenido algunos estudiantes que no han estado en clase y las lecciones perdidas nunca pueden ser reemplazadas”.

Pérez, junto con su personal, se dieron a la tarea de buscar formas de involucrar a los estudiantes, de allí surgió el programa “Every School Day Counts” que entrega un mensaje a los estudiantes.

“Se trata de asistir a la escuela todos los días. Si no estamos en la escuela, nuestros cerebros no pueden crecer. No pueden crecer en conocimiento y comprensión”, refiere la funcionaria escolar.

Ese mensaje está funcionando. En comparación con el año pasado en las primeras seis semanas, el distrito ha visto un aumento del 1.06 por ciento en la asistencia, lo que equivale a 176 mil dólares adicionales en fondos.

El distrito está permitiendo a cada una de sus 22 escuelas la posibilidad de ganar hasta 4 mil dólares cada seis semanas para incentivar a los estudiantes y al personal con premios basados en la asistencia.

“Ahora hay una competencia saludable entre nuestros campus. Lo más importante para nosotros es tener niños listos para aprender y en nuestras aulas”, agrega la Dra. Pérez.

El aumento del uno por ciento en la asistencia es solo el comienzo del plan en Mission CISD. El distrito espera aumentar ese número a medida que los estudiantes y el personal se sumen a la idea.

INICIATIVA. Dra. Carol Pérez destaca impacto de “Every School Day Counts”.