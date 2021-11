Afecta a pobres ´rebote´ económico

El "rebote" que tendrá la economía mexicana –de 6.3%, según la Secretaría de Hacienda– no será suficiente para sanear la economía de los hogares mexicanos, que a lo largo de la pandemia no han contado con apoyos fiscales significativos, pese a las pérdidas de empleos y la disminución de sus ingresos; peor aún, hoy enfrentan un alza de precios generalizada, muestra de que la crisis no ha terminado.

Esa es la realidad que al presidente Andrés Manuel López Obrador le cuesta trabajo aceptar: