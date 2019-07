Advierten riesgo de explosión por fuga de gas en pozo perforado en NL

Monterrey, Nuevo León.-

El biólogo Antonio Hernández Ramírez, activista a favor del medio ambiente y quien rechaza el uso de la fracturación hidráulica para la extracción de gas Shale, denunció que el pozo Kernel 1, que se perforó con esa técnica, en el municipio de Melchor Ocampo, podría representar un riesgo para comunidades aledañas de dicho municipio y Los Herrera, Nuevo León.

Advirtió Hernández Ramírez que durante un recorrido por la zona, detectó que el citado pozo, registra una fuga de gas, de lo cual tiene pruebas en una videograbación, donde alcanza a escucharse el ruido que hace el energético al salir, y preocupa se pudiera desencadenar una explosión de consecuencias incalculables.

Dijo que primeramente la fuga tiene una afectación global por las emanaciones de gases de efecto invernadero, y la otra cuestión es el riesgo de una explosión, que pudiera ser de manera subterránea, porque el pozo tiene una profundidad de casi cuatro kilómetros y medio, y varios de manera horizontal.

El Kernel 1, que se encuentra en fase exploratoria, según su ficha técnica, tiene una profundidad vertical de cuatro mil 404 metros, con 30 fracturamientos realizados en noviembre de 2013. Si bien se localiza en territorio del municipio de Melchor Ocampo, está más próximo a las comunidades de San Vicente y Martinitos, pertenecientes al municipio de Los Herrera.

Dijo Hernández que telefónicamente denunció el hecho a varias dependencias del gobierno federal y a Protección Civil de Nuevo León, pero hasta este viernes por la tarde no habían acudido a verificar y en su caso tomar las medidas necesarias para evitar o prevenir daños a la población o al medio ambiente.

Aseveró que la dependencia que debe atender estas situaciones es la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente) órgano desconcentrado de la Semarnat, pero ahí le dijeron este viernes que no pueden entrar al área porque el pozo está en una propiedad privada y el dueño no es Pemex.

También llamó a la Secretaría de Energía y no pudieron darle datos del citado pozo, pero el colmo fue que le dijeron no podían atenderlo porque estaban comiendo. Tampoco obtuvo respuesta en llamadas a Pemex y la Refinería de Cadereyta. El jueves habló a Protección Civil de Nuevo León y no han acudido a revisar si hay algún riesgo de explosión.