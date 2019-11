Advierten de choques, ¡en estacionamientos!

McAllen, TX.- El Día de Acción de Gracias abre la puerta al inicio de las festividades de fin de año. AAA Texas ofrece una serie de consejos de seguridad pues es precisamente en esta temporada cuando se producen los mayores reclamos de automovilistas.

"Manténgase enfocado, preste atención y esté al tanto de todos los peligros de los estacionamientos abarrotados en estas fiestas", dijo Daniel Armbruster, portavoz corporativo de AAA Texas. "Un momento de distracción o falta de juicio por parte de los compradores puede conducir a situaciones desafortunadas durante lo que debería ser una época festiva del año".

Datos proporcionados por el organismo precisan que el 20 por ciento de todos los choques que ocurren en estacionamientos a menudo conducen a reclamos de seguros costosos por daños en el vehículo o peor, lesiones si golpea a un peatón.

La organización también afirma que la mayoría de los choques son causados por conductores distraídos, y que "los pasajeros, los teléfonos, la radio o simplemente distraerse al buscar un lugar para estacionar", aumentan las tasas de accidentes en los estacionamientos.

De hecho, según los datos de AAA, dos de los días con el mayor número de reclamos automotrices ocurren el día antes del Día de Acción de Gracias y el viernes antes de Navidad.

De hecho, para evitar colisiones de estacionamiento AAA Texas recomienda: Tenga en cuenta los peligros a su alrededor en un estacionamiento, incluidos peatones y vehículos en movimiento.

No conduzca ´Intexticated´. Es decir mientras busca un lugar para estacionar, no haga llamadas telefónicas, lea o envíe mensajes de texto y correos electrónicos, use las redes sociales o tome fotos o videos.

Conduzca despacio y obedezca todo el tráfico y las señales direccionales.

Evite los "atajos", como cortar a través de carriles de estacionamiento y filas de lugares de estacionamiento.