Advierten amenaza a los DH en México

Ciudad de México.

Organizaciones civiles, especialistas y activistas advirtieron el peor escenario para los derechos humanos en los últimos 29 años de México.

Mediante un comunicado, 161 organizaciones y estancias infantiles, y mil 549 personas, entre ellas Mariclaire Acosta y Javier Sicilia, reprocharon al Gobierno federal desconocer la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el recorte presupuestal a las estancias infantiles.

"Debemos alertar que el País vive los momentos más amenazantes para los derechos humanos desde la creación de la CNDH", afirmaron.

"Hacemos un llamado enérgico al Gobierno federal para que rectifique su actuación y cumpla con su compromiso de aceptar todas las recomendaciones de nuestra Comisión".

En su posicionamiento, respaldan la actuación de la CNDH y consideraron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió un ataque contra ese órgano autónomo.

"No sólo no respeta derechos fundamentales, no sólo no cumple su palabra para respetar las recomendaciones de la Comisión, sino que ataca a una institución que se creó literalmente con sangre y grandes sufrimientos", advirtieron.

"Emprender una embestida contra la CNDH es un atentado contra los derechos humanos de todos, y contra la democracia, que también es de todos".

Los firmantes le piden al Mandatario federal cumplir su obligación constitucional de proteger y ampliar los derechos de las personas.

"Señor presidente, respete nuestros derechos, respete nuestras instituciones, respete la ley", insistieron.

ES GRAVE EL RECHAZO A LAS RECOMENDACIONES

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, consideró grave el rechazo y el tono empleado por el gobierno federal para descalificar la recomendación 29/2019 sobre las Estancias Infantiles y lo atribuyó a que no se ha entendido el papel de los órganos autónomos.

En entrevista dijo que se dará vista al Senado de ese rechazo a la recomendación, como corresponde según la Constitución, pero planteó que las recomendaciones deberían atenderse.

"Me parece grave que no se haya entendido el sentido de una recomendación y el tono de la repuesta", planteó en entrevista en el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la presentación del Protocolo del Instituto para proteger los derechos humanos de las personas Trans.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la semana pasada que la recomendación sobre las estancias infantiles es una "vergüenza" y antes, la Secretaría de Bienestar aseguró que era "aberrante"

En respuesta, el ombudsman expuso hoy "nosotros respetuosamente daremos respuesta a planteamientos que si les puedo anticipar, no tienen sustento, a las respuestas que nos dieron pero el tono no fue el más adecuado. Daremos puntual respuesta y desencadenaremos los procedimientos que están previstos en la Constitución".

Pero pidió entender el papel de los organismos autónomos y respetar la diversidad. "Continuemos en la unidad dentro de la diversidad y para eso necesitamos respetar el disenso, disentir no significa agraviar significa contribuir".

Recordó además que en 29 años la CNDH ha emitido recomendaciones a gobiernos de todos los colores, en defensa de los derechos humanos sin importar el partido en el gobierno.