Adjudican licitación para surtir recetas

Cd. Victoria, Tam.- El viernes se adjudicó lapública nacional 57062002-001-19 para la adquisición dey material de curación para el Estado de Tamaulipas, en la cual de las tres empresas participantes solamente la propuesta de la empresa Intercontinental deSA de CV procedió a la última fase del proceso.

"La modalidad en la que se realiza la licitación es por receta surtida; licitamos 678 claves de medicamentos que cubren más del 95 por ciento de las necesidades de atención de la gente y tiene una condición, aquí no se pagan almacenamientos, no se paga caducidad, no se paga si se roban los medicamentos, sino que se paga la receta surtida", apuntó la secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa.

"Cuando el medicamento no lo tiene el proveedor porque las fábricas, las empresas, los laboratorios no las tengan en suficiencia, la empresa está obligada a dar un vale de medicamentos para los pacientes", dijo.

La licitación fue publicada el 17 de enero y la inscripción cerró el 22; la presentación de propuestas, y apertura técnica y económica fue el 30 del mismo mes, mientras que el fallo que se daría el 6 de febrero se prorrogó al viernes 8; la propuesta de Intercontinental de Medicamentos SA de CV fue de dos millones 820 mil 450.19 pesos mientras que las empresas Comercializadora Diclinsa SA de CV y Phoenix Farmacéutica SA de CV fueron descalificadas debido a que no comparecieron, es decir, no presentaron propuestas.

A DETALLE

El detalle de la propuesta de Intermed fue de un millón 070 mil 968.80 pesos para material de curación para unidades de primero y segundo nivel; de 125 mil 419.49 pesos para un lote de medicamentos CAUSES (Catálogo Universal de Servicios de Salud) para unidades de primero y segundo nivel; de un millón 011 mil 558.98 para un lote de medicamentos no CAUCES para unidades de primero y segundo nivel; y de 380 mil 299.88 pesos para la tercerización de servicios de medicamentos o material de curación.