Adelantan corte de energía para el centro de Tampico

Tampico, Tam.- Pese a que la Comisión Federal de Electricidad habría anunciado que este miércoles por la noche suspenderían el servicio de energía eléctrica para dar mantenimiento a las líneas, el lunes por la noche se registró un apagón que perduró hasta las 10:00 horas de este martes.

Esta situación mantiene molestos a los comerciantes, dijo Eduardo Hernández Cabrera, quien preside la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos, (ARCIM).

Mencionó que este nuevo apagón perduró por 14 horas, situación que mantuvo en la zozobra a los comerciantes, sobre todo aquellos que conservan productos perecederos, "después regresó, pero se iba en intervalos".

Precisó que no existe una correcta comunicación de la CFE, toda vez que habrían asegurado que el apagón se daría hasta este miércoles a las 23:00 horas y se tenía previsto regresara el servicio a las 08:00 horas, "no hay comunicación, no dicen nada, queremos que haya cumplimiento en los cortes".

Hernández Cabrera, señala que el año pasado se había acordado que los cortes del suministro eléctrico se daría por las madrugadas para no afectar al comercio, sin embargo no ha sido así.

"Cómo es posible que siendo una empresa de clase mundial estén con esos desperfectos y no dan argumentos viables, sólo que están dando mantenimiento".

Temen que con la entrada de las elevadas temperaturas el sistema eléctrico colapse en la ciudad, pues es cuando más corriente se gasta, "apenas empieza el calor, qué nos espera para mayo y junio. Queremos que nos digan bien y con oportunidad, porque dicen que están dando mantenimiento y eso desde hace seis meses y siguen las fallas en el servicio".

Refirió que han buscado la ayuda con los diputados, sin embargo no les han dado solución al problema, "y menos ahora que andan encampañados".