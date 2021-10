Adelanta Retroreo probadita

"Ahora la gente está acostumbrada a sillazos, baile, mentadas de madre. Antes la Comisión (de Lucha Libre) nos exigía que no debíamos de faltarle el respeto al público ni de seña ni de palabra", explicó el Príncipe Maya.

"¿Por qué me prohíbe mentarle la madre al público? Creo que la cultura de la lucha libre es tener interacción y a mí me da mucho orgullo que la gente me la miente, porque es el alimento para tener más fuerza contra mis rivales", reviró Guerrera.

Así ambos dejaron las cosas calientitas para la estelar de Retroreo donde el rudo estará haciendo tercia con Máscara Año 2000 y Negro Navarro, mientras Solar y Villano IV escoltarán al tabasqueño.