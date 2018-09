Actualiza CBP sitio web de la I-94 para pagos grupales

McAllen, Tx.- Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, anunció la actualización de su sitio en la red para la presentación de la solicitud I-94, que permitirá a los viajeros que ingresen a los Estados Unidos, en los puertos de entrada terrestres, realizar pagos grupales para hacer una solicitud I-94.

Ahora se pueden presentar hasta 25 solicitudes de I-94, y enviar un pago o transacción por el monto total, por parte de alguno de los viajeros, algún miembro de la unidad familiar, un representante, un agente de viajes u otra parte responsable, hasta siete días antes de su entrada.

La expectativa es que la función de pago grupal simplifique el tiempo de procesamiento para personas con una visa H-2, los trabajadores temporales o estacionales. Anteriormente, las personas que viajaban juntas debían solicitar y pagar su I-94 por separado.

En septiembre de 2016, CBP realizo mejoras a su sitio en la web dedicado a la I-94 para facilitar que quienes visitan el país puedan solicitar y pagar solicitud de I-94 en línea, proporcionando información biográfica y de viaje, antes de llegar a un puerto de entrada terrestre, y pagar la tarifa de seis por su solicitud I-94 en línea hasta siete días antes de su ingreso, acelerando así su entrada a los Estados Unidos.

Luego de enviar la solicitud y de remitir el pago en línea, los viajeros reciben una I-94 provisional. La aplicación I-94 recopila información en persona en el puerto de entrada terrestre, incluyendo información biográfica (nombre, fecha de nacimiento, país de ciudadanía), detalles del pasaporte, detalles del visado (si corresponde) y otra información.

Para finalizar el proceso de emisión de la I-94, el viajero debe presentarse en un puerto de entrada terrestre dentro de los siete días de su solicitud, ser entrevistado por un oficial de la CBP y enviar sus datos biométricos, si corresponde. Los viajeros deben estar preparados para mostrar evidencia de su residencia, empleo y / o planes de viaje, si así lo solicita el oficial de CBP.

Si un viajero no completa su proceso de emisión I-94 dentro de los siete días de su solicitud, su I-94 provisional caducará y tendrá que volver a solicitar y pagar la tarifa nuevamente. No hay reembolsos si el I-94 no se emite dentro del período de siete días o si se deniega la entrada al viajero a los Estados Unidos.

El sitio web I-94 utiliza pay.gov, un portal seguro y fácil de usar patrocinado por el gobierno que acepta pagos con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, débito directo y mediante de cuentas de PayPal o Amazon.

El Formulario I-94 proporciona a los visitantes no inmigrantes evidencia de que han sido admitidos legalmente en los Estados Unidos, trámite que es necesario para verificar el registro de extranjeros, su estado de inmigración y su autorización de empleo. En mayo de 2013, CBP automatizó el proceso de emisión de I-94 en el ambiente aéreo y marítimo. El sistema automatizado permite a los oficiales de CBP crear un registro de llegada I-94 dentro de los sistemas de procesamiento de inspección primario y secundario en el momento con información de manifiesto del pasajero, eliminando la necesidad de formularios en papel y entrada de datos manual.

-Solicitud en línea https://i94.cbp.dhs.gov.