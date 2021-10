Actores, amigos y fans despiden a Octavio Caña, el inolvidable Benito Rivers de "Vecinos"

"Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo ´Benito´ en #Vecinos. Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote", escribió el actor.

También el productor actual del programa Elías Solorio lamento la muerte del joven actor de 22 años.

"No lo puedo creer. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito", expresó.

El actor Darío Ripoll, quien interpreta a Luis San Román en la serie "Vecinos" confesó sentir rabia y dolro ante la partido del querido Benito, a quien vio crecer durante 16 años.

Luis Fernando Peña posteó una fotografía junto a Octavio y dijo que no podía creer la noticia, que había despertado con la esperanza de que fuera mentira

"Anoche me enteré de esta terrible noticia, hoy desperté esperando que fuera falso, pero no... No puedo creer que te hayas ido, que te hayan arrebatado la vida de esa manera... Un chavo único, auténtico, sin mascaras... Acá seguiremos pateando la bola en tu honor carnalito, gracias por tantas sonrisas, gracias por todo.

DESCANSA EN PAZ TAVO

DESCANSE EN PAZ NUESTRO QUERIDO "BENITO"

OCTAVIO OCAÑA

La actriz Érika Buenfil le deseo el descanso eterno.

El Escorpión Dorado posteó un video con Ocaña, y muy a su estilo lamentó lo sucedido.

"Amaneciendo con una noticia de la chingada, el Actor de #Vecinos Octavio Ocaña se nos adelanta en el pinche camino".

Incrédula fue como se mostró la actriz Bárbara Torres, quien recordó que lo vio trabajar desde que Octavio tenía tres años.

"No lo puedo creer! Desde los tres años vi como un joven trabajo y ahora no está! No hay palabras! @octavioocaa Dios te lleve a su gloria. Conozco a toda la familia desde que llegue a México...mis oraciones van por ustedes. Que dolor en el corazón!".

Muchos de los seguidores de la serie que crecieron viendo al actor interpretando a Benito, lamentaron con gran tristeza su partida.

"Sentí súper feo leer la noticia, Octavio Ocaña marcó a una generación completa...", se lee en una publicación.

Otra usuaria de Twitter agradeció al actor por haberla hecho pasar momentos de diversión gracias a su actuación.

Y muchos más simplemente expresaron su amor por Ocaña, haciendo tendencia la noticia este sábado en la madrugada.