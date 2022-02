Acosó como fan a Joe Jonas

Fue en un viaje a Nueva York cuando el colombiano se encontró en el mismo sitio con los tres hermanos Jonas, quienes estaban en una mesa de billar aledaña a la de él, entusiasmado el joven siguió a Joe al baño para saludarlo, pero al encontrarse con él no recibió la respuesta que le hubiera encantado, como músico.

"Estaba literalmente orinando al lado de Joe Jonas. Fui el típico tipo que le habla a un famoso en el baño y le pregunta: ¿Cómo está? ¿Qué tal se siente? ¡Felicidades! ¡Qué bonito lo que estás haciendo! Me miró mal, me dio las gracias y se marchó. Yo me sentí súper mal", contó Yatra en el programa de televisión.

Para 2019 Sebastián cumpliría su sueño de compartir su talento con los tres famosos hermanos, pues junto a la dominicana Natti Natasha y Daddy Yankee estaba por estrenar una canción en la que decidieron invitar a Joe, el mismo chico a quien persiguió años atrás, pero ahora él no sólo le dio las gracias, sino la oportunidad de ser parte del regreso del grupo, que tenía un tiempo en receso.