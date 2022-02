Achacan 30 mil mdp estados y municipios

Así lo revelan 647 informes de fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que fueron revisados por EL UNIVERSAL. En dichos informes se abordan probables irregularidades en el manejo de fondos en donde se ubicaron pagos a trabajadores muertos en la nómina educativa, procesos de licitación o adjudicación de medicamentos que no se efectuaron conforme a la normativa, obras de infraestructura pagada no ejecutada o de mala calidad, y compra de equipo de seguridad a sobreprecio, entre otras.

Entre los principales hallazgos, destaca la fiscalización al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del que se observaron 617.3 millones, de los cuales 48.6 son montos por aclarar y 568.7 recuperaciones operadas por la intervención de la ASF.

Del monto por aclarar, se detectó falta de documentación comprobatoria del gasto por 26.4 millones, pagos a trabajadores identificados como decesos por 7.3 millones, así como pago a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, y pago a trabajadores que tuvieron un cargo de elección popular, siendo Zacatecas, Yucatán, y Aguascalientes, los más observados.

En el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) se detectaron 31 millones de pesos por aclarar, principalmente por pago excedente en sueldos, estímulos no autorizados, y pago a trabajadores no identificados en los centros de trabajo.

El estado que presentó el mayor monto por aclarar fue Morelos con 16.8 millones de pesos que representaron 54% del total nacional en ese rubro.

En 109 auditorías al sector educativo en los estados, la ASF detectó las entidades incurrieron en posibles daños al erario por 2 mil 677 millones 685 mil 200 pesos.

En el sector salud destaca el informe de fiscalización al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de cual se determinó un monto observado por 6 mil 92.7 millones de pesos, de los cuales 3 mil 21.1 millones están pendientes de aclarar.

Las entidades con mayores montos por aclarar fueron los estados de Oaxaca, Coahuila de Zaragoza y Guerrero con mil 964.9 mdp, 414.3 mdp y 263.8 mdp, respectivamente.

Las principales irregularidades que se detectaron en el uso de esos recursos fueron procesos de licitación o adjudicación de medicamentos o material de curación fuera de la normativa, reintegro de recursos con extemporaneidad a la TESOFE, ausencia de mecanismos para control, guarda, custodia y entrega de medicamentos, así como la contratación de servidores públicos que no acreditaron el perfil académico del puesto solicitado.

En el sector salud también se fiscalizó el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, del cual se detectaron 120.7 millones de pesos pendientes de aclarar.