Acatan los protocolos: credencial sin contacto

Una vez encontrado, recibirá la papeleta para emitir el voto, y dentro del área permanecerá un máximo de cinco personas.

César Alcántara Avila, vocal ejecutivo del distrito 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) de Reynosa, precisó que, aquellos ciudadanos que no aparezcan en la lista nominal, o que no lleven su credencial, no tendrán acceso a participar.

"Es un requisito obligatorio llevar su credencial para votar, ya que con ella, los funcionarios harán la búsqueda en las listas, si no aparece no votarán, y en caso contrario de que aparezca pero no exista el plástico tampoco será posible", advirtió.

"Nosotros hicimos un corte de datos hasta esa fecha, agregando a los ciudadanos que tienen credencial vencida, y a quienes del 7 de junio al 7 de julio acudieron por una reposición, actualización o emisión por primer vez, los que si se quedaron fuera son los que fueron después del 7 de julio", concluyó.

Durante todo el periodo previo y posterior a la consulta popular, los módulos de credencialización del INE trabajarán sin cambios.

LOS QUE SÍ... Y LOS QUE NO

La lista nominal se elaboró tomando en cuenta los datos de electores que tienen su credencial con domicilio de Reynosa.

Además se agregó a los que tienen el plástico vencido desde los años 2019 y 2020.

Quienes ya no formaron parte del padrón, son aquellos que extraviaron, actualizaron o solicitaron por primera vez una credencial después del 7 de julio.