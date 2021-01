Absurdo no invitar al sector privado para apoyar en plan de vacunación contra Covid-19: CCE

El sector privado puede contribuir a que se incremente el número de aplicaciones de vacunas en México por lo que sería "absurdo" no invitarlo, pues cuenta con infraestructura, experiencia logística, entre muchas otras ventajas que ayudarán a alcanzar las metas de vacunación, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

Además de que muchas empresas tienen interés de adquirir las vacunas para iniciar con la vacunación de sus trabajadores.

Sin embargo, Salazar Lomelín explicó que el acuerdo que hicieron las empresas farmacéuticas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que las vacunas se venderán directamente a los gobiernos de los países, por eso el sector privado no puede comprarlas, sino que requiere la invitación de la autoridad.

Sobre si hay o no empresas que hayan pedido permisos para importar vacunas afirmó: "No sabemos de nada que se haya hecho, los laboratorios tienen un acuerdo con la ONU de que las vacunas solo se pueden repartir con gobiernos nacionales, por eso todos los comentarios de por qué no compran (los privados), porque no se puede. Todo esto ha sido coordinado por las ONU hay una voz que trata de ordenar que el reparto les llegue a todos y de acuerdo a sus capacidades, la importación está sujeta a reglas".

El líder del CCE afirmó que pueden organizarse sector público y privado para alcanzar metas de vacunación de hasta 1 millón de dosis diarias como se hace en Estados Unidos y agregó: "Estoy seguro que nos van a invitar, sería absurdo no hacerlo".

Dijo que el 14 de diciembre se reunieron con el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell y con el director del Seguro Social, Zoe Robledo, para hablar del tema, así que agregó que está seguro que cuando sea el momento se invitará al sector privado.

Las empresas pueden contribuir en tres objetivos: de distribución y logística, de vacunación y apoyo al financiamiento, como ya lo han hecho algunas organizaciones privadas que han tenido un rol determinante para apoyar en la llegada de vacunas a México como la Fundación Slim y Grupo Kaluz.

En conferencia de prensa afirmó: "Pedimos a la autoridad que se nos invite, nos sentemos a las mesas y tratemos de apoyar. Cada negocio o fábrica puede comprar las vacunas de sus trabajadores, y en el futuro de sus trabajadores y de las familias de trabajadores, eso es lo que hemos ofrecido".

Sin embargo, hasta la fecha el gobierno federal dijo que no se requieren apoyos económicos adicionales porque se sigue en la compra de vacunas, "la autoridad ha informado que todas las vacunas disponibles han sido financiadas por el gobierno del país".

Añadió que a partir de febrero próximo se espera la llegada de millones de vacunas y "esto implica la necesidad o posibilidad de que podemos ayudar en esto, lo que nosotros hemos hecho es manifestar nuestro interés por ayudar en esto, esperames que ...se nos escuche".