Abrirá LALIFF con filme de migrantes

Los Ángeles, California.

La cinta The Infiltrators, dirigida por Cristina Ibarra y Álex Rivera, será encargada de inaugurar la edición de 2019 de Los Ángeles Latino International Film Festival (LALIFF, por sus siglas en inglés).

"The Infiltrators representa todo lo que LALIFF aspira a ser: una película dirigida a nuestra comunidad en Estados Unidos creada por la misma comunidad con ramificaciones internacionales.

"La película fue hecha por un dúo de latinos y está basada en una historia de la vida real sobre jóvenes indocumentados que sacrifican todo para ayudar a inmigrantes detenidos en centros de detención. Nada es más puntual en el contexto actual", expresó el actor Edward James Olmos, cofundador de LALIFF, este martes en un comunicado.

Con 15 largometrajes (10 de ellos con mujeres como directoras) y 17 cortometrajes en su programación, el evento, anteriormente conocido como Festival Internacional de Cine Latino en Los Ángeles, tomará del 31 de julio al 4 de agosto el Teatro Chino, situado en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles.

El festejo fílmico contará con tres estrenos mundiales: I'll See You Around, de Daniel Fermín Pfeffer; Raúl Julia: The World's a Stage, de Ben DeJesus; y Siqueiros: Walls of Passion, de Lorena Manríquez.

Dilcia Barrera, directora de programación, destacó la diversidad de contenidos sobre los latinos que van más allá de convencionalismos.

"La programación de este año redefine qué es una historia latina. La diversidad de nuestras voces, estética y visión lleva a nuestras narrativas más allá de los clichés y convencionalismos.

"Estoy segura de que la nueva generación de cineastas se encuentra en este grupo de artistas talentosos", afirmó Barrera.