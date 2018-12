Abren inscripción para la entrega de juguetes

McAllen, Tx.

Para participar en el Christmas for Kids Toy Give Away, los niños no deben ser mayores de 12 años, y deben presentar prueba de la edad. Los niños también deben estar presentes el día del evento para recibir un juguete, una bolsa de golosinas, un refrigerio, una bebida y ser parte de la gran fiesta.

La inscripción puede hacer en el Departamento de Policía de McAllen ubicado en 1601 N. Bicentennial Blvd. en McAllen. Pueden registrarse desde el mediodía hasta las 18:00 horas desde hoy y hasta el 14 de diciembre y en el mismo horario del 17 al 19 de este mes.

La entrega de juguetes tendrá lugar a las 8:30 horas del sábado 22 de diciembre en el Parque Municipal de McAllen localizado en 1921 N. Bicentennial Blvd. en esta ciudad.