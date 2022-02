Este año, la intérprete de "Proud Mary" y "I Can´t Stand the Rain" abre de nuevo su corazón en "Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good", en cuyas páginas relata el duro trayecto que atravesó hasta convertirse en la mujer que es hoy.

El libro autobiográfico "My Love Story", publicado en 2018 y un éxito internacional en ventas, no fue suficiente para que Tina Turner expiara sus demonios de antaño.

Tal vez has permitido que tus voces negativas debiliten tu autoestima. Si es así, es hora de decirles a esas voces que ya no vas a aceptarlas más". Tina Turner, Cantante

"La lista es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades", enumera Turner, de 82 años, en la introducción del libro retomada por el diario español El País.

Sin embargo, detalla que tomó esas vivencias y las convirtió en algo positivo, de la mano de la espiritualidad, en concreto, el budismo. Religión que, según ella, la ha hecho una persona reflexiva y positiva, filosofía que quiso transmitir con su nueva publicación.

"No es un libro de música o de recuerdos, sino un libro muy personal", indica la propia editorial.

SUS MEMORIAS

La artista comienza sus memorias dando las gracias al lector, como arma contra las situaciones que la llevaron, en su momento, a la depresión e incluso a considerar acabar con su vida.

Infancia infeliz

La historia de Anna Mae, como la nombraron sus padres, ha dado giros de 180 grados desde su nacimiento el 26 de noviembre de 1939, en Tennessee, Estados Unidos. "Me trajeron al mundo en un sótano sin ventanas relegado a la maternidad de mujeres ´de color´ en el hospital del condado", cuenta la artista.

"Mi madre, Zelma, era cariñosa con mi hermana, pero conmigo era distinta. Yo sabía que nunca me había querido. Esa es una carga pesada para una niña pequeña", confiesa la también actriz. Su progenitora la abandonó para irse a vivir a la ciudad: Tina terminó con su abuela.

Este duro golpe se sumó al sufrimiento de la pérdida de su prima Margaret, su mayor confidente dentro de la familia, quien falleció en un accidente de coche.

CALVARIO DE AMOR

Tras el fallecimiento de su abuela, empezó "una nueva vida" en San Luis, ciudad ubicada junto al Río Misisipi.

"Cuando tenía 17 años, fui al Club Manhattan, un local de música bullicioso y lleno de humo, donde conocí a dos hombres que tendrían un papel muy importante en mi vida".

El primero de ellos era un saxofonista con quien tuvo un romance fugaz.

El otro era Ike Turner, músico y líder de una banda, famoso entonces por el tema "Rocket 88", y su futuro marido, cuya historia de amor terminó en violencia machista.

"Supuso una interminable sucesión de calvarios. Me cambió el nombre de Anna Mae Bullock por el de Tina Turner al principio de nuestra relación, a pesar de mis protestas", comparte.

Y eso fue sólo el inicio de la violencia física y emocional con la que la cantante vivió: "Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas y la tortura psicológica se convirtieron en parte de mi día a día", desvela.

"Esa presión intensificó las inseguridades de Ike y aumentó su consumo de drogas, con lo cual sus accesos violentos se hicieron más frecuentes", recuerda la leyenda en la industria musical que ha logrado vender más de 200 millones de discos.

RENACE DE LAS CENIZAS

"En 1968, estaba tan deprimida y abatida que no podía pensar con claridad. Una noche, antes de prepararme para salir al escenario, intenté suicidarme tomando 50 pastillas para dormir", revela Tina Turner en su segundo libro de memorias.

Tras el suceso, sintió "decepción al despertar" y darse cuenta de que no había conseguido acabar con ese sufrimiento.

Fue entonces, en su peor momento, cuando se encontró a sí misma en el budismo, y decidió salir adelante.

"Rugí, rugí y continué rugiendo hasta que superé todos los retos", resume en sus propias palabras en un libro que, además de contar con anécdotas y conceptos espirituales, incluye imágenes y reflexiones que le han ayudado a sobreponerse de las épocas más oscuras de su vida.

"Sé por experiencia que a veces tienes voces negativas en la cabeza que pueden ser peligrosas. Estas voces podrían decir que eres demasiado mayor, demasiado homosexual, demasiado delgado, demasiado gordo, demasiado esto, demasiado lo otro. Podrían decirte que nadie te querrá jamás.

El nuevo libro de Tina "Happiness Becomes You: A Guide to Changing Your Life for Good".