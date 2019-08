A ritmo de Trap

El State Farm Hidalgo Arena, Hidalgo, Texas fue el escenario perfecto para el gran concierto que ofreció la noche del viernes 9 de agosto Farruko, quien es considerado en el mercado musical como uno de los grandes exponentes de la música urbana.

Fue pasadas las 21:00 horas que este exponente de reggaeton, rap, hip hop, R&B y ahora trap latino, deleitó a sus seguidores con sus grandes éxitos como Lejos de aquí, 47 , Ayer, Chillax, Don't Let Go, Ella y yo, Loco enamorado y Obsesionado.

DE TODO

El cantautor y productor musical también ha incursionado en el pop, bachata, mambo, y vallenato y fue con "Gangalee", que llego al Valle de Texas con su música energizante y la extraordinaria producción de primer nivel.

El público no paró de cantar y bailar al ritmo que este puertorriqueño marcaba, quien estuvo acompañare de un extraordinario grupo de bailarines.

Otros temas que desfilaron en su concierto fueron Delincuente, La cartera, Nadie y su éxito Calma.

El cierre no podía ser posible sin antes interpretar Se me llenan los bolsillos, Si tú lo dejas , Si tu marido no te quiere , Sola, Te vas conmigo y Vivo mi vida.