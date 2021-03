A ´partírsela´ en el Rebaño

Ricardo Peláez no renuncia. Víctor Vucetich no será despedido. Los jugadores no serán sancionados. En el Guadalajara todo seguirá igual de aquí al término del torneo.

"Los jugadores que mostraron actitud como la de ayer, no van a seguir en Chivas, o nos partimos la madre o no vamos a seguir en Chivas. Aquí el futbolista que no se rompa el alma, no va a poder estar en Chivas. Que lo sepamos todos. De mí hacia abajo". reiteró contundente.

"Estamos avergonzados de la actuación que tuvimos ayer (domingo) y en términos generales en el torneo. No hemos siquiera estado cerca de dar los resultados que la gente demanda y la gente quiere de Chivas. Esta conferencia de prensa es para dar la cara.

"Somos responsables, yo como director deportivo máximo responsable y el director técnico. Aun queda parte del torneo y esperamos cumplir la demanda de la afición. Estamos totalmente avergonzados, no es digno para la afición de Chivas", dijo Peláez.

Negó que haya renunciado: "Circuló esa versión de que presenté mi renuncia. La verdad es que no fue así. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara y eso me basta.

"Le dije a los jugadores que alguien debe asumir responsabilidades de lo que pasó ayer y ese soy yo. No me voy a quedar para esperar un finiquito. No estoy aquí por dinero".

Y agregó: "Estoy aquí porque hay que tener un poquito de madre. No voy a tirar la toalla. El presidente sabe que no voy a exigir un finiquito. El día que me vaya, me iré sin cobrar un centavo, y eso va por los que piensan en la vida de los otros y que les quede claro".

Negó que vayan a existir sanciones para los jugadores: "Quedaron manifestados en el torneo anterior. Primera llamada, hubo multa económica y deportiva; una segunda llamada una multa más alta y una tercera llamada quedaron fuera.

"Ha habido congruencia. Esto es con base en el rendimiento... Todos somos evaluados, afortunadamente es que tenemos un equipo de Expansión y una Sub 20, hay jugadores que son promovidos y jugarán los que mejor estén".

Aseguró que sigue confiando en Vucetich: "Este es el primer torneo que inicia, el pasado no lo pudo iniciar, es un gestionador de talentos, ha sabido salir exitoso, hay una trayectoria que lo avala.

"Él también está en evaluación, como lo estoy yo. Esto es de resultados, si no los entregamos nos tendremos que ir... Tengo al técnico que quiero y vamos a continuar".

E insistió, no piensa en renunciar como lo hizo Paco Gabriel de Anda, el anterior director deportivo: "La forma en que salga de Chivas es que yo ya no quiera estar o que me corran.

"Se me dio el poder de traer a Víctor. Si el director técnico no me entrega los resultados, se tendrá que ir a Víctor y estará en mi decidir si me tengo que ir o no. Yo no me quiero ir de Chivas. Si no me entrega los resultados Víctor, pondré otro técnico. El que no quiera estar en Chivas que se vaya o lo vamos a quitar".

NO TUVIMOS CARÁCTER: VUCETICH

Sin pretextos, Víctor Manuel Vucetich reconoció la arrastrada que el Club América le pegó al Guadalajara (0-3) en el Clásico Nacional. El veterano entrenador –quien tiene a las Chivas en la posición 11 del Guardianes 2021– aceptó las falencias rojiblancas, razones por la derrota de este domingo por la noche.

"Fue una exhibición muy mala y estamos apenados porque no tuvimos carácter para enfrentar este partido. Bien ganado por parte del América", dijo el "Rey Midas", quien pareció haber perdido el "toque".