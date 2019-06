A la cantada sin máscaras

Ciudad de México.

Con casi 20 años de trayectoria, la faceta como cantante de Danna Paola estuvo asociada a su paso por la actuación. Éxitos como "María Belén", "Mundo de Caramelo" y su protagónico en el musical Wicked dan fe de ello.

Pero ya no más, por primera vez reconoce que su careta musical la representa por completo y no tiene que esconderse detrás de un papel para cantar.

"En la música estoy descubriéndome completamente, era una faceta que yo no conocía de mí misma. Siempre he interpretado y he estado detrás de un personaje.

"Y como cantante aquí es la primera vez que estoy siendo yo con mi música, mis letras, mi concierto, es súper bonito y agradezco a la vida que me haya puesto en el momento correcto con las personas indicadas", compartió la artista.

Paradójicamente, admite que fue su participación en la serie española Élite lo que generó este cambio.

DEJA ZONA DE CONFORT

Y es que Danna dejó su zona de confort, se mudó a España y tuvo que madurar poco a poco. Hoy se siente feliz, creativa y segura de sí misma y de lo que quiere.

Toda esa evolución que ha tenido en los últimos años, en los que pasó de ser la actriz infantil ha una mujer que divide su tiempo entre los sets y el estudio los plasmó en SIE7E , su más reciente disco.

"Una de las cosas más importantes de este álbum es que la mayoría de mis temas son de mi autoría. Estoy en esta parte de autora, de creativa, de productora y para mí es algo increíble el poder incursionar en esto que me deja una gran gratitud y satisfacción inmensa.

"Y pues el mensaje es magia, el SIE7E es algo para mí representa mucho ya que desde hace siete años fue la última vez que saqué mi último álbum", sostuvo.

En la producción incluye temas como "Mala Fama", "Final Feliz" y "So Good" con los que busca dar un mensaje de amor, inclusión y honestidad.

GENUINA

"Creo que la familia y los amigos, que son mi familia por elección, siempre están ahí. No tengo disfraz ni mucho menos, soy lo más genuina posible".

"Ellos me ayudan a desconectarme de toda este gran mundo", dijo.

La intérprete de "Patito" en Atrévete a Soñar también ha experimentado cambios en los personajes que interpreta, como sucedió en Élite, cuya segunda temporada estrenará en septiembre, donde volverá a dar vida a la caprichosa Lucrecia.

"Lu viene muy diferente, la temporada en sí viene muy 'dark', con muchas transiciones. El personaje crece un montón.

"Van a amarla más que odiarla ya que tiene una mejora muy importante y un mensaje que dar. Lo trabajamos mucho. Hay tres personajes nuevos que también le vinieron a dar mucha frescura al proyecto. Pasarán cosas que no se imaginan, ¡prepárense!", adelantó Danna.