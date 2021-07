A flote, abusos a menores

EL MAÑANA tuvo acceso exclusivo al expediente compuesta por 105 paginas, en donde contiene los relatos de las presuntas víctimas que son identificadas con las claves de queja Numero 026/2000,27/2000, 28/2000, 29/2000,30/2000 y 31/2000, adolescentes que se conocen solo por sus iniciales para resguardar su seguridad aparecen como “UGBF”, “JAMM”, “RJBV”, “SGIB”, “JJEM” y “CRAG”.

El expediente de queja con clave 026/2000 y en donde se anexaron cinco recursos más de queja emite una serie de recomendaciones en contra del CAMEF perteneciente al Sistema Municipal DIF de Reynosa.

Los testimonios

En materia de antecedentes del proceso iniciado por la CODHET refiere al testimonio del menor identificado como “UGBF”, quien relata: “Cuando me agarraron me llevaron en una camioneta hacia la base de migración, estando ahí me dijeron que me traerían para acá, pero antes de eso me hablo mi tío que está en los Estados Unidos me pregunto que si estaba bien, yo le dije que si estaba asustado, pues no sabía qué me iba a pasar, seguidamente cuando llegue a este lugar me comunique con mi familia que está en el Salvado, ella fue al consulado, en donde le pidieron mi partida de nacimiento y demás documentos y luego le pidieron los números de quien iba a recibir, pero solo le dicen que espere, pero no le dicen más, estando en este lugar me dicen que voy a esperar 40 días, pero a mi tía le dijeron que de 10 a 20 días, yo llevo 9 días acá y no me llaman, veo que a otros les llaman y a mí no, me siento triste y desesperado por querer llegar a mi país”, expreso en su testimonio.

Otro testimonio, del adolescente identificado como “RJBV” detalla las condiciones en que son albergados en el Centro de Atención a Menores Fronterizos del DIF Municipal:

El Organismo No Gubernamental documentó las condiciones sucias, insalubres e inhumanas dentro del Camef y el maltrato a menores migrantes.

‘’Llegue aquí el miércoles a las 10 y media de la mañana y nos revisaron, pero la revisión estuvo incomoda, porque nos mandaron a bajar el pantalón y nos pidió el que nos revisó que nos dejáramos el bóxer y después de que nos hicieron la revisión subimos para acá y luego nos bajaron a almorzar y de eso nos subieron como dos horas aquí, y ya después nos bajaron al dormitorio y ahí nos quedamos. El siguiente día nos mandaron a bañaron y como nosotros queríamos bañarnos y como nosotros solo traemos lo puesto, entonces no podía bañarme, porque uno se siente incómodo no llevar su bóxer y para lavar la ropa no tenemos donde, entonces el tiempo que permanecemos aquí debemos traer la misma ropa. Y ahí en el dormitorio donde dormimos no hay luz y los baños no tienen cortinas y puertas y las regaderas no sirven, como hay dos regaderas no sirven y nosotros no podemos bañarnos, no nos dan calzoncillos y las cobijas no las cambian y no tenemos toallas y hay un unos compañeros que si tienen, pero no la quieren prestar-, expresa el testimonio del adolescente solo identificado en el expediente 026/2020 de la CODHET como “RJBV”.

A estos testimonios de menores en su momento a través del Oficio Numero DIF/CAMEF/038/2020 de fecha 04 de marzo de 2020 firmado por Andree Alexander Quezada Hernández, coordinador del Camef en Reynosa, calificó como “falsos” los testimonios y en otros se declaró fuera de competencia.

Comprobado

Empero, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas efectuó una visita y recorrido a las instalaciones del Camef en Reynosa y lo encontrado durante el mismo, fundamentó las denuncias al comprobar las condiciones insalubres, inhumanas y de evidente maltrato a su condición de menores y violación a sus derechos y aún más se documentó la presencia de una área de castigo conocida como “El Calabozo” habilitado en una bodega de las instalaciones del Camef y en condiciones justas y similares a un calabozo en condiciones sucias y anti higiénicas con basura y suciedad y un colchón deteriorado como único mobiliario.

Incluso un calabozo similar a una mazmorra de castigo, se habilitó para “castigar” a menores y su conducta antisocial.